¿Los que juegan a ser médicos?

Es la tarde-noche del viernes 26 de octubre, y sobre las 7:00 p.m. llego con mi padre al Cuerpo de Guardia del Hospital Provincial y el maremágnum de personas llama la atención, incluso la sala de espera, donde hay un TV, está congestionada con camillas. Pienso que será larga la espera para acceder al servicio de urgencias de Ortopedia.



Pero para mi sorpresa todo fluye, casi como el mecanismo de un reloj suizo. Me atiende una muchachita muy joven, le cuento que mi padre se cayó hace un rato en la ducha, que tuvo una fractura anterior, y le indican una radiografía, por un sistema moderno, digital, que es una maravilla para los tiempos en los que escasean los insumos médicos.

Me uno a una fila que espera por su turno en el departamento de rayos X, todos son urgencias. Sin embargo, llega alguien con una paciente en una silla de ruedas y según comenta, también, como los que esperan, sufrió una caída. Al parecer el acompañante cree que su emergencia es mayor que todas; no espera, toca a la puerta, interrumpe, molesta, y no sin cierta “guapería”, inapropiada para un centro hospitalario, pasa sin pedir permiso junto a los que están cercanos a la puerta, quienes repudian su actitud.

Y es que el Cuerpo de Guardia de un centro hospitalario de la Atención Secundaria se ve colmado de pacientes que en los policlínicos y consultorios que funcionan las 24 horas (dotados de lo imprescindible, recursos humanos y materiales), pueden ser atendidos sin congestionar el sistema que quedaría para los códigos más apremiantes.

Cuesta educar y concientizar a la población, y es preciso, desde los medios de comunicación, ayudar en este sentido, en el de usar los servicios creados para determinadas urgencias, y evitar así la congestión en los centros hospitalarios.

Al regresar de rayos X, ya hay más pacientes frente a “Ortopedia”, y entre ellos una mujer vestida de uniforme (creo de una tienda), quien al parecer ha confundido el lugar, habla alto, molestando a los que allí acuden con dolor, y cuando la doctora sale a atender a una paciente en camilla, con fractura y herida, pide “respeten” su turno. Pero se ha tropezado con la ética y el carácter de quien cubre ese horario en la guardia de la especialidad y la “coloca” en su lugar con diplomacia.

Continúan llegando pacientes a todos los servicios: Urología, Otorrino, Cirugía, Medicina…, acuden a rayos X, la enfermería, y yo sigo frente a Ortopedia, admirada de cómo la especialista va por orden de prioridades, atiende a todos, da explicaciones, acompaña a un joven que se cayó de una placa, encofrando, hasta el Cuarto de Yeso, regresa, sin parar de atender, escribir, recetar, analizar la radiografía con el paciente o el acompañante, sin maltratar, con buen trato y profesionalidad.

Ya van llegando los colegas que estaban en Guardia Física, alimentándose, como es normal que ocurra con los seres humanos, porque ellos dedican 24 horas de su horario semanal a una guardia repleta de pacientes impacientes, que a veces acuden en la noche por un dolor que tienen hace un mes, y que hasta podían resolver en el consultorio, policlínico o en la Sala de Rehabilitación de su área de Salud.

La muchacha respira, pero continúa allí, atendiendo a los que llegan, estableciendo prioridad, organizando. Y me pregunto, ¿no resultaría positivo, ahora que la Educación se amplía con los técnicos superiores, crear una especialidad que tenga como contenido el manejo de personal y servicios en los grandes centros de Salud? Para que los médicos vayan a lo suyo, que es la labor asistencial; los técnicos de rayos X no tengan que decir a quién le toca; y los acompañantes no hagan función de camilleros?

Una anciana estaba allí con sus hijos por una caída, ya padecía de una fractura de cadera recuperada, le tocaba el medicamento para la presión. Mientras esperaban, llamaron a unos estudiantes de Medicina para tomarle la tensión, y una persona dijo, despectivamente: “Mira como juegan a ser médicos”, refiriéndose a los alumnos que están en un hospital docente, y no dejo de asombrarme del comportamiento negativo de algunos. Camino a casa, reparo en el cuño de las recetas indicadas a mi padre, se trata de la Dra. Leyanet Leyva Fernández, residente de la especialidad de Ortopedia. ¡Enhorabuena para ella!, que mientras aprende, enseña ética “jugando” a ser una médico humana.