Los “pininos” del tabloncillo de la EIDE

Con la presencia de las principales autoridades del Partido, el Gobierno y otros funcionarios de la provincia fue entregado, el 30 de diciembre último, el tabloncillo de voleibol de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Jorge Agostini. Solo unos días después, durante una sesión de entrenamiento, el pasador del equipo masculino juvenil casi “tocó fondo” al partirse uno de los listones del piso.

“Ocurrió a la hora del saque, al saltar caí y la tabla se partió, explica Eison Brown Baute. Metí el pie en el tabloncillo, hasta la rodilla… Fui al hospital, me pusieron un yeso por quince días y a la semana me lo quité; ya me sentía bien. Dijeron que era un desgarre muscular y vine para acá, para Medicina Deportiva, con la fisioterapia”.

Incluso para un ojo poco adiestrado en la materia, resulta evidente que la madera empleada en las labores no es la adecuada. Ni cerca está de serlo. Por si no bastara, los muchachos se quejan de lo resbaloso de la superficie, a causa de la pintura de piscina utilizada en el acabado.

“Es pino, pino de importación, acota Yoelvis Hernández Quintero, carpintero de la empresa Materiales de la Construcción, de la UEB Cerámica Roja, a cargo de la obra. No es la ideal, fue la que compraron y trabajamos con eso. Demoramos cerca de 45 días, mes y medio, en montar la estructura. Ubíquese: eran tablones, debíamos procesarlos (cepillarlos, hilarlos, hacerles hembras y machos). Empezamos de cero, esto tenía condiciones pésimas: hacer dados, llevarlos a las medidas… En ocasiones faltaban puntillas, vigas…, y eso motivó atrasos”.

La del accidente antes descrito no fue la única en ceder: a un mes y días de la entrega, otras tablas han sido sustituidas. “Se debe al mal estado de la madera: esto es madera de tercera categoría, continúa Hernández Quintero. Venía con muchos nudos, los que aumentan las posibilidades de partirse. Ahora sustituimos las rotas con madera dura, con la que inicialmente íbamos a hacer el tabloncillo. Esa no alcanzó. Siempre y cuando nos manden a buscar, regresaremos a arreglar; pero ya no es pago: nosotros finalizamos el trabajo”.

“Antes de analizar la madera, tiene que haber un agradecimiento de la escuela, los entrenadores, atletas y padres al Gobierno y el Partido en el territorio por el empeño puesto en el tabloncillo, expone Marisela Pedroso Hernández, la directora del centro. Para empezar, no estaba en nuestro plan de reparaciones y mantenimiento y ellos fueron inyectando el dinero para lograrlo. Los atletas pasaban trabajo en el Frontón, entrenando sobre el granito, dado el deterioro de nuestro tabloncillo.

“La madera que inicialmente dicen estaba prevista sí se puso, en el anclaje de la parte de abajo, para más seguridad. Y no solo en este: se utilizó también en el de judo, en el de lucha, en el resto de los reparados. Quedó un volumen en la industria, no es la gran cantidad; mas no tiene el grosor requerido. El Gobierno, el Inder, su departamento de inversiones, se preocuparon y ocuparon del tema. La que se puso, era la madera que en ese momento había”.

¿Quién vela por la calidad en la ejecución de las obras? ¿Quién se preocupa porque el dinero desembolsado se traduzca en beneficios a largo plazo y no en derroches de coyuntura o su equivalente popular del “pan para hoy y hambre para mañana”? ¿Cuál fue el apuro en entregar una instalación, ausente de la proyección de entrenamiento de sus deportes desde hace bastante tiempo? ¿No podían esperar unos meses más, si ello garantizaba un mejor acabado? Entregado, sí; tarea cumplida, sí; ¿a qué precio?

En conversación informal con funcionarios del Inder, nos reclamaban que —como prensa— nunca valoramos el esfuerzo, el sacrificio… Se equivocaban. Apreciamos el sacrificio, por supuesto; pero no valoramos este resultado: no lo amerita. Y para darnos la razón en los cuestionamientos, a días de triunfalistas agasajos, llegaron las peligrosas consecuencias.

Por suerte, esta vez el daño no fue a mayores. “Todavía le falta un poco para la recuperación total; debe reincorporarse pronto, detalla sobre Eison Brown uno de sus fisioterapeutas, José Antonio Medina Alejo. Por ahora, además, va haciendo abdominales y otros ejercicios en su casa, así no para completamente”.

El muchacho volverá con su equipo, campeón nacional de la categoría, sin grandes temores por su estado de salud a mediano o largo plazos. Por lo antes descrito, sobran razones para no hablar con igual optimismo a futuro del tabloncillo. También bastan para suponer que, en lo adelante, las arcas de la provincia precisarán sufragar otras “inyecciones” como enmienda a lo mal hecho. Y si no, tiempo al pino.