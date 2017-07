Los pilares de la tierra, teleseries e historia

A partir del best-seller hom√≥nimo de Ken Follet (el cual para inri personal no he le√≠do y por tanto no puedo decir ni pitoche), Los pilares de la tierra fueron introducidos a suelo profundo en el universo de la teleficci√≥n, por intermedio de la cadena de cable Starz. La tambi√©n productora de esa pornosangrienta e idiotizante pieza nombrada Espartaco ‚ÄĒ300 en clave softcore‚ÄĒ lucha a brazo partido por “hacerse de un nombre” dentro de un juego de tronos donde no hay siete reinos, sino uno solo ‚ÄĒHBO‚ÄĒ y otros cuantos adelantados: l√©ase AMC, Showtime, FX, Netflix‚Ķ, no mucho m√°s para ser del todo realistas.

Sigui√©ndole rindiendo pleites√≠a a la verdad, es Los pilares‚Ķ (junto a la muy recomendable El jefe), lo m√°s sobresaliente nacido en tal factor√≠a de suerte media. ¬ŅQu√© la levanta por arriba de otras mediocridades de la cadena?: su guion y concepto dramat√ļrgico total en primer√≠simo orden; manejo org√°nico de los meandros o cauces dram√°ticos; calado, complejidad de los personajes; casting e interpretaci√≥n colectiva (con especial destaque el villano obispo Waleran, compuesto por Ian McShane); la nada expl√≠cita e inteligente forma con la cual es manejada la pulsi√≥n sexual desprendida por el personaje femenino central de Aliena, interpretada por Haylen Atwell; precisi√≥n del vestuario, escenograf√≠a y reconstrucci√≥n de √©poca general de la Inglaterra del siglo XII donde focalizan la trama; equilibrio entre pasajes de densidad dram√°tica y set-pieces de brillantez t√©cnica e inmarchitable ritmo.

Las √ļltimas fueron filmadas con solvencia cinematogr√°fica, merced a la pericia del equipo al frente de este flanco y los 40 millones de respaldo entregados por una compa√Ī√≠a alemana, de consuno con la productora de Ridley y Tony Scott. Viejos zorros los integrantes de dicho t√°ndem filial, con un muy buen olfato televisivo, pues los hermanitos brit√°nicos tambi√©n promovieron La buena esposa: todo un suceso masivo dentro de los Estados Unidos.

No creo, cual otros comentaristas anotaran, que el academicismo del drama hist√≥rico televisivo estrenado en 2010 le robe enteros. Siempre resultar√° preferible la ‚Äúconvenci√≥n‚ÄĚ de Los pilares de la tierra, que el desmadre ‚Äúposmoderno‚ÄĚ de barriles de sangre, desfogue uterino, abd√≥menes a lo mu√Īequito tipo Hasbro de la anti-serie seria hist√≥rica por excelencia que es la antes citada Espartaco. Puro sofisma, la mentecatez en estado puro.

Vamos, tampoco representa Los pilares‚Ķ lo mejor del desfile ni un tratado de ‚Äúrespeto hist√≥rico‚ÄĚ. Aqu√≠ ponen hora los relojes de la ficci√≥n y por ah√≠ redoblan, en pret√©rito, los ecos de exponentes superiores en tal sentido como la ya veterana Yo, Claudio; Roma o la primera temporada de Los Tudor. S√≠, nada m√°s la inicial, porque a medida que ‚ÄĒel por la serie desvirtuado f√≠sica y psicol√≥gicamente‚ÄĒ Enrique VIII se nos pone m√°s cachondo e irascible la teleserie de Showtime va desinfl√°ndose; y ya en sus √ļltimas, cuando no quedaba esposa con cabeza, era casi volutas de nada. Si hablamos de ‚Äúfidelidades‚ÄĚ ‚ÄĒt√©rmino en franca corrupci√≥n, degradaci√≥n o desapropiaci√≥n por parte del lenguaje audiovisual‚ÄĒ, las dos primeras definitivamente.

Y si pretendemos todav√≠a mayor genuinidad ‚ÄĒaunque sabedores que nunca la exacta, porque ning√ļn historiador por erudito que fuese y documentos a su acceso poseyera, jam√°s estuvo en el lugar de los hechos‚ÄĒ, acudir siempre a los buenos escritores de esta literatura, de ficci√≥n o ensay√≠stica. Verbigracia, Roma, una historia cultural, de Robert Hughes. Seis meses antes de morir, Carlos Fuentes le dedic√≥ enjundiosa rese√Īa a dicha obra.

Dec√≠a el excelso escritor mexicano en Roma Caput Mundi (Babelia, 15/10/2011): ‚ÄúSab√≠amos de la legendaria fundaci√≥n por R√≥mulo y Remo, amamantados por una loba. La Guerra P√ļnica y la Ley de la Rep√ļblica. Julio C√©sar, los Idus de Marzo y el imperio de Augusto. La decadencia del imperio, el triunfo del cristianismo, el Papado y el exilio en Avi√Ī√≥n. La Roma del Renacimiento, Brunelleschi y Donatello, Alberti y Da Vinci, Rafael y Miguel √Āngel. San Pedro, la Capilla Sixtina, la √öltima Cena. El Barroco, Caravaggio y Bernini. La Piazza Navona, la Fuente del Trit√≥n, Piranesi. El turismo del siglo XVIII, Goethe y Winckelmann. Canova (y Paulina Bonaparte). Napole√≥n, en efecto: ‘Italia es s√≥lo una expresi√≥n geogr√°fica’. El regreso del pasado, la unidad de Italia, Garibaldi, P√≠o Nono, los ultramontanos, D’Annunzio, el futurismo y el fascismo. Mussolini, la guerra y la rep√ļblica. Hughes nos hace felices de saber todo esto, de saberlo como √©l y de hacerlo parte de una cultura compartida. Pero el encanto de este libro proviene no s√≥lo del recuerdo de lo sabido, siempre reconfortante, sino de las sorpresas de lo ignorado. Es esto lo que le da su peculiar sabor a la Roma de Hughes. Por ejemplo: la loba es antigua pero R√≥mulo y Remo, bebiendo su leche, datan apenas ‚ÄĒcomo esculturas‚ÄĒ del siglo XV y son debidas al artista florentino Antonio Pollaiuolo. Los sacerdotes antiguos ‚ÄĒlos Flamens‚ÄĒ no pod√≠an usar nudos en su ropa. Julio C√©sar llegaba al Capitolio con cuarenta elefantes, cada animal con una antorcha en su trompa. Cleopatra no era ninfomaniaca. Ner√≥n y su pandilla recorr√≠an las calles golpeando y arrojando a las alcantarillas a los pasantes. La primera inscripci√≥n en italiano vern√°culo es ‘hijo de puta’ y se refiere al clero cristiano. El emperador Constantino ‘hirvi√≥’ a su esposa en un aposento ardiente. ¬ŅQu√© era el misterio cristiano de la Trinidad? ¬ŅTres personas en un carruaje o tres carruajes en una persona? Las catacumbas romanas sepultaron a casi un mill√≥n de fieles cristianos. ¬ŅC√≥mo distinguir a un c√°taro de un cat√≥lico? Mat√°ndolo: Dios lo reconocer√°”.