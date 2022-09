Los niños también necesitan de mí

En el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, de Cienfuegos, labora Alexis Sarría Garrido, quien se ha desempeñado desde hace 28 años como auxiliar de limpieza

El cirujano francés Víctor Pauchet (22 de octubre de 1869-16 de noviembre de 1936), expresó en una ocasión: “El trabajo más productivo es el que sale de una persona contenta”.



Significa en términos prácticos que el ser humano debe estar identificado y satisfecho con la labor que realiza y se gane el sustento para él y sus familiares de manera honrada, cualesquiera que sean las características del empleo que realice.

Lo imprescindible es que el trabajo salga de la mente o las manos, y que su realización honesta le permita a quien lo ejecute poner con tranquilidad todas las noches la cabeza en la almohada con total tranquilidad.

Casi todas las mañanas, cuando voy a la bodega o simplemente me paro en la puerta a “ver el mundo pasar”, el barrendero de la zona donde vivo me saluda cordialmente y pregunta por mi nieto. Lo hace decentemente. Le respondo de la misma forma, porque admiro mucho su trabajo. Desde horas muy tempranas de la madrugada “empuña” la escoba, empuja su carretilla, limpia y recoge los desechos sólidos acumulados desde el día anterior, muchos de ellos acumulados en los bordes de la calle y en las aceras por la actitud inescrupulosa y poco responsable de muchos ciudadanos que, lamentablemente, se han echado en un bolsillo el civismo y las normas sociales de convivencia.

Rememoro estos pasajes, sin mucha importancia para el lector quizás, pero trascendentales para mí, porque una vez más encuentro en el perfil en Facebook del Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto (HPU), de Cienfuegos, un material con un carácter muy humano y que llama la atención. Al menos, a mí me sucedió así y creo que debe compartirse.

Alexis: útil y feliz

Se trata de Alexis Sarría Garrido, trabajador de ese centro asistencial, quien acumula ─nada más y nada menos─ que 28 años de auxiliar de limpieza en el quirófano. Y quien escribió las líneas de referencia en el perfil agregó que es un “ser humano cariñoso, detallista y servicial”. Y exaltó también su amor por los niños y compañeros.

Agregó que en una conversación Alexis le aseguró que no pretende impresionar a nadie. “Solo trato de dar la mejor versión de mí; no es la apariencia lo que importa, es la esencia, ser humilde y receptivo ante cada familiar que se te acerca cuando más te necesita”, manifestó.

Relató que en ocasiones le preguntan: “¿Qué haces en el Hospital Pediátrico? Cuando respondo: auxiliar de limpieza, las personas transforman su rostro, y me digo ¿por qué? Mi trabajo es tan importante como el de un cirujano, enfermera, anestesiólogo o técnico de laboratorio. Los niños también necesitan de mí.

“La higienización de los salones de operaciones llevan su protocolo de limpieza y desinfección, y yo los cumplo al pie de la letra. Cuando desempeño mi trabajo como auxiliar mis compañeros saben que eso es sagrado, nadie entra ni sale. Mis niños no se pueden enfermar (ni de bacterias, ni de virus…) Todo debe quedar perfecto para que cuando vuelvan a hacer una nueva intervención quirúrgica el salón esté como debe estar”, reseña el texto en Facebook.

Y amplía: “He recibido cursos de capacitación a lo largo de estos años. Ya soy un poquito cirujano, enfermero y hasta psicólogo. Me siento útil y feliz, porque en la salud todos somos importantes. También he recibido muchos reconocimientos por parte de este Hospital, pero el mayor es ver la sonrisa de un niño recuperado o el abrazo de unos padres cuando te agradecen, porque a pesar de no ser el profesional que hizo la intervención quirúrgica, eres el ser humano que se preocupó por su hijo. Y eso es lo más gratificante que puede sentir uno”.

Muy bien por Sarría y por todas aquellas personas que valoran su trabajo, porque en la sociedad todos somos importantes y necesarios; nadie es mejor que nadie.

Gracias a quien dedica parte de su tiempo a redactar esas reseñas tan humanas de un centro imprescindible para las familias cienfuegueras, caracterizado por la profesionalidad de sus directivos, especialistas y personal en general.