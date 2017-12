Los inmontables ciclos amarillos

De un tiempo a esta parte, desde que se anunciara la presencia de los ciclos amarillos en la vía, tengo el propósito de “pescar” uno, pero me he quedado en el intento; me pasan por el lado, se detienen frente a mí y no logro montarlos, no van nunca para donde preciso; y sin embargo, los veo de aquí para allá y de allá para acá. Igual le sucede a muchos de nuestros lectores, quienes me transmiten la preocupación, porque este oficio es como el del médico o el babalawo, la gente se acerca a “consultarte” en la cola del pan, del gas, y antes, también lo hacían en la del Agro.

Al principio escuchaba comentarios como “eso no da negocio, los precios son muy bajos”, “no se puede ‘inventar’ porque te dan una tarjeta de combustible a consumir según los precios del Cupet”; y otros más positivos, que por supuesto y descontado, vienen de la gente común: “qué bueno, mejorará el transporte” o “eso es lo que hace falta, darle oportunidades a la gente”. Pero al parecer, hay una parte del asunto de marras que no está funcionando bien.

Respuestas como las de: “no voy para allá”, “estoy alquilado” o “son diez pesos” no deberían estar contenidas en el propósito original de esta nueva variante del transporte público urbano. Por supuesto, esos comentarios no son míos, si así fueran, vendrían acompañados de las chapas o numeraciones de los ciclos, para que sus operadores se fueran a montar chivichanas y no permitirles especular con lo que no es de ellos ni se puso en sus manos para explotar a los coterráneos.

¿Y dónde están los inspectores? Digo yo, quienes se supone velen porque se cumpla lo establecido, que aunque suene a cliché, debería ser el modo de controlar y supervisar. Y es tan nueva esta opción de mejorar una de las más acuciantes problemáticas del cubano de a pie, sí, de ese que no tiene transporte propio ni dinero para tomar un taxi, que resulta demasiado prematuro estar tomando ya un rumbo errado.

¡Ay, el cubano!, el tipo bárbaro, que antes era solidario, y ahora quiere inventar con lo ya inventado y que es capaz de cobrarle el doble a un anciano que, vacía literalmente sus bolsillos frente al cobrador. ¿Por qué siempre quiere el cubano cambiar las concepciones y hasta las acepciones del diccionario?

Pero eso pasa por no controlar, y vaya usted a saber de qué métodos se valen para evadir los procedimientos, esos que deberían cambiar a la par de la vida, que deben seguir la dialéctica, digo yo, y salir de ese esquema que nos tiene atrapados en el burocratismo de los años 80.

Yo tengo una sugerencia (vaya usted a saber y si alguien me escucha desde esta página): deberían encargarle la tarea del transporte a quien dirige esa actividad en la Refinería de Petróleo, y permite que sus ómnibus de transporte obrero paren y recojan personal en las paradas, las guaguas estén limpias y hasta sus conductores sean amables, porque sí, lo son, y como no está de moda serlo, pues asombran. O quizá podrían ofrecer un curso o una acción de capacitación y socializar sobre cómo lo logran.

Pero volvamos a los ciclos amarillos, esos cuyo arribo a la ciudad hace un tiempo, bastante breve por cierto, llenaron de expectativa a los candidatos a pasajeros y cifraron en ellos la esperanza de llegar temprano al trabajo, a la terminal de ómnibus, a un punto de amarillos, a un turno médico, o hasta colmaron de sueños a un cirujano, de no llegar con olor a caballo y restos de sus heces en la bata sanitaria al Hospital.

Sería muy provechoso repasar y publicar los itinerarios, la ubicación de las piqueras y hasta la responsabilidad contractual a los contratados, para no permitir que una experiencia linda y popular, que en sus inicios trajo alegría, vaya a parar al saco sin fondo de las ilegalidades; digo yo, quizá esté equivocada, pero ¿qué dicen los lectores?