Los Elefantes y el análisis con Alaín Álvarez

Luego de par de años de excelentes resultados, los Elefantes de Cienfuegos protagonizaron un pobre desempeño en la actual Serie Nacional de Béisbol, en la cual terminaron en el último puesto de la tabla de posiciones.

Al respecto conversamos con Alaín Álvarez Moya, director de los paquidermos en las más recientes campañas, quien, como de costumbre, accedió sin reparos al diálogo con la prensa.

Alaín, según mi criterio, varias fueron las causas que determinaron la actuación del equipo: notables ausencias en la alineación titular, inestabilidad ofensiva de figuras clave, lesiones de importantes piezas del staff de pitcheo, inexperiencia y mucha juventud en el cuerpo de lanzadores, el lógico cambio reiterado en los line up… ¿Puedes sumar otras?

«Coincido totalmente contigo, pues esos fueron precisamente los principales obstáculos que enfrentamos. Al comenzar la Serie éramos conscientes de que faltarían importantes jugadores, pero creíamos que con las armas que teníamos se podía alcanzar el objetivo. Y por eso mantuvimos el propósito de buscar la clasificación.

«Contábamos con jugadores de experiencia que mucho han aportado al conjunto históricamente, a los que se sumó Emilio Pérez, con incursiones en ligas foráneas, así como con un grupo de no talentosos. Nuestro staff era prácticamente el mismo que nos llevó a clasificar en las más recientes versiones. Pero desde el inicio nos golpearon muy duro las lesiones de Insua, nuestra principal carta de triunfo, Carlos Damián, el mejor lanzador de la pasada edición, Alex Daniel Pérez, del cual esperábamos su maduración luego de haber estado en el equipo nacional Sub-23. A ello se sumó el discreto año de Abel Campos y Luis Serpa. Y no fue sólo en el área del pitcheo, pues también tuvimos lesionados a otros jugadores con alta responsabilidad en la novena.

«Lo intentamos todo, pero no logramos revertir la situación, al no poder establecer una alineación estable ni una rotación de pitcheo. Ya a mitad del calendario todo el trabajo recayó en los lanzadores noveles, once en total, de los cuales considero lo hicieron relativamente bien, sobre todo si tenemos en cuenta que debido a la pandemia vieron interrumpido su lógico ascenso, y tuvieron que saltar de categoría de manera violenta.

«A partir de ahí cambiaron un poco los objetivos, y nos planteamos entonces desarrollar a esos peloteros jóvenes».

Mencionabas a Campos y Serpa, con faenas pobres a lo largo de la competencia. Yo agregaría a Islay Sotolongo, que tampoco pudo hacerse justicia luego de buen desempeño en la anterior versión. Si los comparamos con la tremenda forma mostrada por Hermes González, ¿crees que hubo problemas de preparación?

«Para nada. Realizamos una buena preparación y se cumplieron todos los objetivos propuestos. Contamos con excelentes profesionales y puedo asegurar que estuvimos a tono con lo que se hace en el béisbol moderno. Sí opino que todavía hacemos mucho énfasis en el aspecto físico, cuando las mayores dificultades llegan luego en los factores técnicos y tácticos. Por ejemplo, nuestros lanzadores tienen que profundizar más en la selección de pitcheo, la zona de strike, la concentración, los movimientos en el box, las situaciones de juego. Y así mismo ocurre con los otros jugadores».

¿Cuáles son las proyecciones de los Elefantes y de Alaín Álvarez en lo personal?

«Ahora nos acogemos al necesario descanso. Después cada quien vendrá con sus criterios y haremos el análisis. Creo que hay que tomar decisiones importantes, entre las que está decidir si apostamos por el futuro o si continuamos buscando resultados con esta mezcla de juventud y experiencia.

«En el plano personal he sido llamado nuevamente a la preparación del equipo Cuba Sub-23, que se prepara con vistas a un evento internacional. En esos entrenamientos han sido incluidos Danny Oramas y Luis Alejandro Serpa. En el caso de Danny, muy justo, luego del tremendo desempeño que lo tiene discutiendo la condición de Novato del Año. Y Serpa, aunque estuvo alejado de su real nivel, sin dudas constituye uno de los más talentosos serpentineros cubanos de esa categoría. También estaré apoyando al conjunto Cienfuegos de ese nivel, que jugará su Campeonato Nacional. Luego, a mediano y largo plazos, tomaré otras decisiones».