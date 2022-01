Los derroteros del presupuesto de la provincia de Cienfuegos para 2022

Recientemente se analizó en la Asamblea de Gobierno a nivel provincial el presupuesto del territorio de Cienfuegos para el presente año. La planificación de las finanzas para el 2022 parte de dos direcciones de trabajo.

En primer lugar, se expone la necesidad de optimizar los recursos, de controlar rigurosamente el gasto general y el directivo, al tiempo que se estimule a implementar medidas de ahorro de manera permanente. No se puede seguir tirando lo poco que tenemos.

Lamentablemente, en el sector estatal, tanto en organizaciones presupuestadas como empresariales, continúa asomando su cabeza el fantasma de la responsabilidad diluida ala ahora de preservar el bien colectivo.La propiedad es de todos, pero ¿todos la cuidamos? Y cuando hemos sido testigos, que no ¿protagonistas?, del despilfarro o la desidia, acudimos a la popular frase “no importa, Liborio paga”. Liborio, sí, aquella personificación folklórica del pueblo cubano creada por Ricardo de la Torriente.

La otra dirección en que se mueve el presupuesto, digamos ya de manera proactiva y estratégica, implica poner el dinero donde pueda ser más efectivo para la recuperación económica, la disminución del déficit fiscal y la captación de ingresos.

Y aunque aceptemos que será a ritmo gradual, el despegue de la economía no es algo que se pueda continuar postergando de una década para otra. Considero que la diversidad actual de los actores del entramado económico productivo oxigenará a mediano, quizás, y a largo plazo, la producción nacional de bienes y servicios.

Aunque de manera incipiente, ya lo estamos viendo en Cienfuegos. La forma de gestión que ofrecen las cooperativas no agropecuarias ha impactado ya sectores como el de la construcción de viviendas en los últimos años. Y si no se ha avanzado más es porque continúa corto el alcance de la industria de materiales. Algunas Mipymes han iniciado conversaciones con directivos de cadenas de tiendas como CIMEX y Caribe y podrían comenzar a surtir las tiendas del territorio. La oferta en los negocios comerciales privados crece. También los precios, generalmente a ritmo desmedido, pero ese otro tema. No menos importante. Vital.

El desafió mayor radica en el crecimiento de la manufactura nacional. Que se compita por la calidad, los valores añadidos y la relación de ambos con el precio del producto, para que el dueto oferta-demanda se convierta verdaderamente en regulador del mercado.

Hay que buscar y estimular la factura de rubros exportables o que puedan comercializarse en Moneda Libremente Convertible (MLC). También está concebido en el presupuesto. Es cierto que las empresas necesitan captar divisas que les permitan reinvertir en los procesos productivos. Lo que no puede ocurrir es que todas, o la mayoría de las producciones, se piensen para la exportación o para la comercialización en MLC.

Sin dudas resulta meritorio el nivel de ventas en MLC que han logrado algunos de los llamados polos exportadores del territorio. Pero estoy seguro que los mercados de la provincia lo agradecerían,si contaran con mayores existencias de los productos de estas entidades para la venta en CUP.

Sin embargo, al margen del análisis en torno al desarrollo económico, prioridad para el país y para Cienfuegos, hay otro aspecto que capta la atención en lo que se refiere al presupuesto de la provincia para el 2022.

Me refiero a que, en la planificación de las cifras, se incrementan, por ejemplo, en tres millones de pesos los fondos, que ascienden en total a cuatro millones, para atender a madres al cuidado de tres o más hijos; crecen en más de 40 millones de pesoslos gastos de asistencia social, que para 2022 suman más de 133 millones, y se asignan para el programa de transformación de barrios y comunidades más de 42 millones de pesos.En la distribución para el año en curso, las mayores cantidades del sector presupuestado se destinan a la salud pública.

En mi opinión, tal manera de planificar, repartir los recursos financieros que sostendrán a la provincia este año ratifica la esencia humanista, de amplio alcance social que ha caracterizado al modelo cubano, aciertos y desaciertos aparte, desde enero de 1959. Resulta esperanzador confirmar que, aun en un contexto cambiante, en nuestro modelo económico-social continúa siendo el hombre lo más importante y no el gran capital.

Claro, sin que alegrarnos por ello conlleve a seguir despilfarrando lo que no tenemos ni a perpetuar la idea de que Liborio seguirá pagando a pesar de la ineficiencia y la improductividad ni, mucho menos, al falso concepto, enraizado en algunas mentes, de que no urge demostrar con hechos que el Socialismo cubano puede ser próspero y sostenible.