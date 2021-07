Los derroteros del comercio electrónico en Cienfuegos

Ya lo he dicho antes, pero vale reiterarlo. Realizar disímiles transacciones de compra y venta de productos o servicios, utilizando como plataforma exclusiva Internet, es un asunto que gana espacio en la cotidianidad de los cubanos; mucho más cuando la situación epidemiológica aconseja el uso de estas modalidades.

A ese proceder se le denomina comercio electrónico o e-commerce y ya es práctica extendida en la región centro sureña; quizás no tanto como quisiéramos, pero hay resultados que bien vale compartir.

“El comercio electrónico como elemento importante en el proceso de informatización de la sociedad en nuestro territorio continúa avanzando, los pagos y ventas electrónicas están llegando al día a día de los cienfuegueros; y por ejemplo, compras tan esenciales como las de la canasta familiar normada en las bodegas u otras hechas en un mercado, ya pueden ser pagadas desde un teléfono celular”, refiere el ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial del Ministerio de las Comunicaciones en la Perla del Sur.

Varios aspectos se toman en consideración al valorarlo, entre ellas las cuentas bancarias asociadas a tarjetas magnéticas, un soporte indispensable.

“Existe un incremento en la cantidad de cuentas asociadas a tarjetas magnéticas en el Banco Popular de Ahorro (BPA) y el de Crédito y Comercio (Bandec)) siendo de mayor cuantía en este último. Actualmente existen

362 mil 619, unas 202 mil 737 más que al cierre de 2019, cuando se registraban 159 mil 882. De igual forma crece también la cantidad de clientes con tarjetas multibanca o de banca a distancia con un total de 70710”, aporta el directivo.

Sin embargo, no es igual el comportamiento de los clientes jurídicos: “Es insuficiente la cantidad de entidades que realizan el pago por tarjetas magnéticas; solo 202 de 926”.

¿A qué puede asociarse esa problemática?

“En algunos casos a la ubicación geográfica de las propias entidades; también a la no existencia de cajeros automáticos para la extracción posterior del dinero y también por el déficit en la emisión de tarjetas por los bancos.

“La banca remota como unos de los requisitos indispensables para el establecimiento del e-commerce entre entidades y con el banco avanza discretamente; de 926 clientes jurídicos solo 381 emplean la banca remota, dado en algunas entidades por no tener los requerimientos técnicos necesarios, pero en otros por la poca intención de las administraciones”.

Me atrevo a sugerir, en este punto, no se pierda la oportunidad de emplear tan factible método por cuanto viabiliza no pocas operaciones comerciales y financieras.

PAGOS ELECTRÓNICOS MEDIANTE POS

Los tan llevados y traídos POS (Puntos terminales de venta) integran, igualmente, el entramado del comercio desde Internet.

Según refiere el director territorial del Ministerio de las Comunicaciones en predios cienfuegueros, se realizó un chequeo a la utilización de los POS en ocho entidades adscriptas a la Unión Nacional Eléctrica (UNE), Cimex, Tiendas Caribe, Caracol y Comercio.

“Comprobamos que los POS ubicados en las oficinas de cobro de electricidad no son utilizados y no existe divulgación en esos locales sobre la posibilidad de pago mediante esta modalidad. Los de los Mercados Ideales de Comercio, que funcionaban sobre tecnología GPRS (línea móvil celular) no funcionan desde el primero de enero de este año, debido a que el acceso a partir de esta fecha comenzó a ejecutarse por 4G y los que se encontraban solo podían hacerlo por 3G y fueron retirados por Fincimex, que no cuenta con estos dispositivos para hacer el cambio.

“Se comprobó el correcto funcionamiento de los POS en las entidades de Cimex, Caribe y Caracol, aunque es necesario el cambio de estos dispositivos a tecnología IP o en los que trabajan sobre ADSL a líneas individuales solo para el dispositivo para lograr brindar un servicio de más calidad a la población”.

TRANSFERMÓVIL Y ENZONA

Respecto al año anterior, es mayor el número de tiendas virtuales. Funcionan nueve, y otras cinco se encuentran en preparación.

“Existen muchos criterios en los usuarios de la tienda Tuenvio de Cimex por las afectaciones continuas al servicio de venta debido a errores de la plataforma que tienen que ver con dificultades para la conexión, autenticación y el pago. Proceso que se hace muy difícil a partir de la saturación originada por la cantidad de peticiones en un mismo tiempo sobre la plataforma”, añade Morales Concepción.

En el caso de EnZona (ya nos referimos a esa plataforma en trabajo anterior) se hace evidente su consolidación y continúa adelante. Al cierre del primer semestre solo el sector de Comercio ha realizado operaciones ascendentes a poco más de 532 mil pesos.

Transfermóvil, por su parte, cuenta al cierre de junio, con 183 mil 829 usuarios, fundamentalmente en los servicios de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (Onat) y de la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

Aun cuando el e-commerce es una práctica que gana seguidores y se “adueña” del día a día, el uso de sus canales de pago, servicios y trámites electrónicos debe ascender. ¿Cómo lograrlo?

“Es necesario el desarrollo de una campaña de comunicación por todos los factores que incluya las entidades, los medios de comunicación, la creación de capacidades a partir del aprendizaje de dichos procesos y el empleo de las herramientas con un enfoque comunitario e institucional”, asegura el ingeniero Pablo Morales Concepción, director territorial del Ministerio de las Comunicaciones en Cienfuegos.