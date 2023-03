López Obrador: Vamos a estar siempre con Cuba que es nuestra hermana

Vamos a estar siempre con Cuba, nuestra hermana, y su resistencia al bloqueo por 60 años la convierte en patrimonio de la humanidad, reiteró hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

A una pregunta al respecto en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario recordó la ayuda reciente de México a Cuba en el suministro de oxígeno cuando la pandemia de Covid-19 que no lo podía adquirir por la hostilidad de Estados Unidos, y el envío de contingentes de Pemex para sofocar el incendio en una base de tanqueros, y lo seguirá haciendo, aunque los cubanos no piden nada porque tienen mucha dignidad, aseveró.

Calificó de mucha hipocresía lo que sucede en Estados Unidos respecto de su campaña contra Cuba y ya hemos hablado bastante sobre este tema, por eso reiteramos que estamos en contra del bloqueo al cual consideramos una flagrante violación a los derechos humanos, insistió.

George Washington decía que ninguna nación podía valerse del infortunio de otro pueblo para sojuzgarlo, y en el Estados Unidos actual hay un doble discurso, una doble moral con mucho engaño, mentira, falsedad, calumnias contra esa isla, y es muestra de una etapa de decadencia.

Por eso, repitió, seguiremos apoyando a Cuba y no vamos a permitir que sigan con esa estrategia perversa de golpearla para que su pueblo se rebele en contra de su gobierno, pero este ha demostrado ser muy digno y de allí mi propuesta de proclamarlo patrimonio de la humanidad por su heroica resistencia.

Ojalá, dijo, cambie la política de Estados Unidos porque es obsoleta, y ya no cabe aquello del Destino Manifiesto ni la Doctrina Monroe de América para los americanos porque esta región no es un solo país que ellos gobiernan, sino continente, y no pueden considerar a los países que lo forman como sus colonias al igual que hacían cuando quitaban y ponían gobiernos a su antojo.

Política exterior independiente

Expresó que México ha mantenido una política exterior independiente, le ha dado asilo político a los perseguidos por aquellos golpes de Estado ordenados por Estados Unidos, y recordó que fue el único país en América Latina que no rompió relaciones con Cuba y se opuso a que fuera expulsada de la OEA a instancias de Washington.

Sin embargo, lamentó, ahí está esa OEA haciendo lo mismo, y defendiendo a los de “departamentico” que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene armado con unos poquitos para atacar a México y a Cuba, y dictan su politiquería hacia Latinoamérica y el Caribe, ya sean demócratas o republicanos.

Denunció al Instituto Wilson de Washington financiado por corporaciones económicas, repleto de puros conservadores como los mexicanos Claudio X González y Denis Dresser para ponerse de acuerdo para atacarnos y defender las privatizaciones. (Prensa Latina)