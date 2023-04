López Obrador recibe al padre y un hermano de Julian Assange

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este jueves en el Palacio Nacional a familiares de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, como parte de su campaña a favor del activista.

Assange está confinado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, y enfrenta un proceso de extradición a EE.UU., donde es acusado de espionaje tras la filtración de miles de documentos confidenciales.

«Recibí a John y Gabriel Shipton, papá y hermano, respectivamente, de Julian Assange, a quien seguiremos defendiendo, pues es un preso político y su caso es un inaceptable agravio a la libertad de expresión«, comunicó López Obrador en su cuenta de Twitter.

Defensa encomiable

López Obrador es uno de los líderes que ha defendido públicamente a Assange, al considerar que solo ejerció su derecho de libertad de expresión cuando divulgó un enorme volumen de documentos clasificados sobre las actividades militares de EE.UU. en el extranjero.

En enero de 2021 el presidente de México celebró la primera decisión del Reino Unido de denegar la extradición de Assange a EE.UU., una postura que un año más tarde cambió. AMLO indicó entonces que pediría al secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, iniciar los trámites correspondientes ante el Reino Unido para solicitar «la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad» y que México le ofrezca «asilo político».

A mediados de julio de 2022, durante un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también abordó la situación que enfrenta el activista fundador de WikiLeaks:

“Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad, y que detenerlo iba a dignificar una afrenta permanente a la libertad de expresión. Esa es la percepción de México del caso Julian Assange”, comentó entonces en su conferencia matutina.

El proceso se encuentra en la fase de apelación luego de que la ministra del Interior británica, Priti Patel, aprobara la extradición de Assange, el 17 de junio del año pasado.

En Estados Unidos, el periodista enfrentaría 18 cargos relacionados con supuesta conspiración para la intrusión informática y revelación de documentos clasificados, y recibiría penas de prisión tan altas que el resto de su vida no le alcanzaría para cumplirlas. (Resumen de agencias)