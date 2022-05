López Obrador: «El bloqueo a Cuba es una política genocida»

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como «genocida» el bloqueo de EE.UU. contra Cuba, al abordar hoy este tema durante su conferencia diaria matutina desde el Palacio Nacional.

En respuesta a una pregunta sobre el alcance de las medidas sobre Cuba anunciadas la víspera por el presidente estadounidense, Amlo apuntó que aunque un paso positivo, hubiera querido que Joe Biden levantara el bloqueo a Cuba violatorio de derechos humanos, medieval, genocida, que nada tiene que ver con la fraternidad.

«El bloqueo a Cuba es una política genocida. Como les gusta el béisbol en EE.UU., yo les diría que lucen mal. Es el derecho soberano de todos los pueblos de tener la forma de gobierno. Que ninguna nación poderosa intervenga», dijo el mandatario mexicano.

En referencia al anuncio, dijo que es un avance inicial en el camino correcto, pero son dos cosas distintas respecto a la demanda de que Estados Unidos realice una Cumbre de las Américas incluyente, no excluyente como la convocada, aclaró a los periodistas.

Una cosa es esta apertura que debe darse, no una apertura, precisó, sino un paso para que no exista una política de bloqueo que perjudica a mucha gente. Imagínense que los cubanos no puedan comprar alimentos, que la gente no pueda adquirir lo básico porque la empresa que lo haga es sancionada.

Eso es una política genocida, y violatoria de los derechos humanos, repitió, eso no se debe hacer.

Lo otro, lo de la cumbre, es parte también de lo mismo porque niega a un país el derecho soberano de su pueblo a tener la forma de gobierno que desee, y ninguna nación, por poderosa que sea, puede intervenir en sus asuntos internos, afirmó.

Ceñidos a la política exterior

López Obrador recordó de nuevo la famosa frase de Benito Juárez de que tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un asunto de principio y vamos a esperar a ver qué sucede, dijo.

Explicó al respecto que la de mañana miércoles será una reunión con un senador de Estados Unidos encargado de organizar la cumbre de Los Ángeles, California, el mes que viene. Vemos bien el emplazamiento de varios gobiernos, como el nuestro, que critican las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua, del encuentro, agregó.

«Que no se excluya a nadie porque nadie tiene derecho de excluir», insistió el presidente mexicano.

Sin embargo, celebró que, hasta el momento, el Gobierno de Joe Biden haya escuchado los posicionamientos, sin cerrar la puerta de manera definitiva a la inclusión de todos los países latinoamericanos durante la cumbre.

«Nosotros vemos bien el planteamiento que han hecho varios gobiernos, no solo nosotros, de que se invite a todos, pues se está tomando en cuenta. No ha habido una respuesta negativa categórica [de EE.UU.], no han dicho no», expuso López Obrador.

«Yo espero que en estos días se llegue a un acuerdo y que se invite a todos», dijo finalmente.

Que nadie sea intimidado

En otro momento, el presidente mexicano también lamentó el clima de violencia que prevalece en Colombia, y lo atribuyó a una estrategia de miedo para desmotivar el voto antes de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

«Que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia, tenemos que buscar que haya paz», dijo López Obrador.

El comentario del mandatario mexicano se produjo luego de que el candidato opositor a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunciara públicamente un plan para asesinarlo.

«Es básicamente para intimidar, para que la gente no participe, porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan acarreados pueden triunfar los corruptos», dijo de manera genérica sobre las elecciones en Colombia y también en México, donde se celebrarán elecciones para definir seis gubernaturas en junio próximo. (Resumen de agencias)