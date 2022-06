López Obrador denuncia chantaje de legisladores en EEUU

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó hoy a senadores de origen cubano Robert Menéndez, Marcos Rubio y Ted Cruz, de chantajistas en los casos de Cuba, México y la IX Cumbre de las Américas.

El asunto lo abordó en su conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional al responder una pregunta sobre la caravana de migrantes que salió de la localidad de Tapachula, con destino intermedio de Ciudad de México, y de aquí a la frontera con Estados Unidos.

Dijo que el tema lo tratará con el canciller Marcelo Ebrard cuando regrese de Los Ángeles, donde participa «en la cumbre de (Joe) Biden, porque la Casa Blanca no ha dado ni un solo centavo para atacar en Centroamérica las causas del éxodo».

La vicepresidenta Kamala Harris habló en la cumbre de cifras, pero no hay planes ni nada concreto, agregó.

Recordó que «ahora hay elecciones en Estados Unidos y todo está en función de eso y vamos a ver cómo se resuelve el tema migratorio y lo que realmente hará Estados Unidos que en cinco años no ha aportado nada».

Ahí mismo criticó a fondo a esos tres legisladores de origen cubano por su chantajismo y actitud antinmigrante, y respondió acusaciones de Rubio y Cruz de que al defender la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre estaba respaldando a dictaduras, y lo calificaron, además, de narcotraficante.

Respondió que a esos senadores no les interesan los derechos humanos que violan constantemente y que los tres apoyaron 40 mil millones de dólares en armas para Ucrania y rechazan 4 mil para solucionar asuntos de migración en Centroamérica.

Explicó que Rubio y Cruz son republicanos, pero Menéndez es demócrata y como en la Cámara Alta hay un empate de 50-50 su voto es fundamental y, por eso, chantajea al gobierno de Biden y amenaza con no votar a favor de iniciativas del mandatario si no aplica con rigor políticas de castigo a Cuba y México.

Los emplazó a que presenten pruebas de que su gobierno es aliado al narcotráfico, confundiéndolo con el de Felipe Calderón, que sí lo era y ellos lo apoyaban.

Reveló que tiene pruebas de que Cruz es pagado por la Asociación Nacional del Rifle para que no se aprueben legislaciones sobre el control de armas, y solamente en 2021 recibió por ello 176 mil dólares, y hay pruebas sobre eso.

Dijo que todavía Cruz y Rubio son republicanos, pero Menéndez es demócrata, el mismo partido del presidente, y lo chantajea y amenaza como en el caso de la IX Cumbre de las Américas y las invitaciones a todos los países.

Criticó que el Gobierno de un país como Estados Unidos se deje guiar por dogmas, alevosías, odios y permita ser rehén de intereses personales o de grupos que medran con el dolor y el sufrimiento de los pueblos.

Afirmó que hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, es necesario y de sabio cambiar de opinión porque solo la verdad nos hará libre.

Se mostró esperanzado de que sus compatriotas mexicanos radicados en Estados Unidos, que son 40 millones, tomen conciencia de actitudes como las de Menéndez, Rubio y Cruz, que dependen del sufragio latinoamericano y no voten por ellos.

Antes no se hablaba de ese tema, los mexicanos lo desconocían y, por eso, los maltrataban, pero ya no es así y saben ahora que son personas de malas entrañas, sin ideales ni principios, que actúan de mala fe y no se les debe dar cobijo, dijo. (Prensa Latina)