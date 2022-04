López Obrador asegura que México hizo valer la democracia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró hoy los resultados de la primera consulta de revocación de mandato que se llevó a cabo la víspera, al considerar que marca un antes y un después en la historia de la democracia de este país.

«Fue un éxito completo, la gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos, y vamos a ver resultados. Eso es importante estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país«, dijo al iniciar esta mañana su conferencia mañanera.

El mandatario destacó que, por primera vez, se consultó a los ciudadanos para que decidieran si el presidente ha hecho un buen o mal Gobierno y si debe seguir en el cargo o dejarlo.

La jornada, aseguró, sirvió para reafirmar «que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el soberano, para que quede claro y eche raíces, para que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto».

Durante siglos, recordó, se pensó que la política era asunto de los políticos y que el pueblo no existía. «Ahora estamos en una época nueva, no sólo de democracia representativa sino de democracia participativa, esto ya se aplica en otros países del mundo, los más avanzados, en el terreno democrático, por eso fue un día especial», dijo.

Antes, al filo de la medianoche, López Obrador dijo que con la consulta de revocación realizada el domingo estamos haciendo valer la democracia

En una grabación desde el Palacio Nacional publicada en la madrugada por medios de comunicación nacionales, el mandatario calificó de una muy buena votación, una buena jornada. Recibió más del 90 por ciento de los votos emitidos a su favor.

Fue una noche histórica, ya que ayuda al pueblo de México a avanzar en la democracia participativa para cambiar en todo momento su forma de gobierno.

«Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación de mandato, una consulta para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el presidente de la República, es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia”, detalló.

Agradeció que más del 90 por ciento de los que votaron quieren que él siga hasta septiembre de 2024, por lo que les dijo «Amor con amor se paga, jamás los voy a traicionar», y a la oposición les comentó que nunca se había hecho un ejercicio así, «pero ahora tuve más votos para que continúe que en el 2006, cuando me hicieron fraude».

López Obrador criticó que no se instalara el mismo número de casillas que en 2018 y a manera de ejemplo señaló que en muchas cabeceras municipales -como en Tepetitán, Tabasco, de donde es originario- no hubo casillas y éstas se ubicaron a 30 o 40 kilómetros.

Ojalá, hacia adelante, sea sin la necesidad de llegar al 40 por ciento para que sea válida la elección. Eso es lo que se establece ahora en la ley de leyes, que es la Constitución, aseveró. Pero, aún sin eso, si se pierde en una consulta, pues hay que dejar el cargo porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, sin autoridad moral. Si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política, añadió.

También criticó el alto nivel de abstencionismo (solo participó el 18 % del padrón, es decir, alrededor de 16.3 millones de personas) que no permitió cumplir la meta fijada en la Constitución del 40 por ciento de la participación de la lista nominal.

En la democracia se gana o se pierde, y no hay que optar por la abstención, o por decir «Si voy a perder, ¿para qué participo?” Entonces no es ser demócrata, porque lo importante es ejercer el derecho que tiene uno a manifestarse, expresó. (Resumen de agencias)