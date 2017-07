Lo que trae la marea: Junco Sur

El nuevo Cienfuegos se representa en Junco Sur, un reparto de edificios, cuya arquitectura mejora con los tiempos. Barrio con transporte urbano y servicios que acomodan a sus habitantes, escuelas de todas las ense√Īanzas, y hasta una playa: s√≠, porque los cienfuegueros no pueden vivir sin el mar. Pero un d√≠a, la calidad microbiol√≥gica de ese ecosistema acu√°tico empeor√≥, comenzaron a aparecer restos fecales en la playa, lo que al decir de los especialistas: los coliformes superaron la norma para el ba√Īo, y los pobladores del futuro se quedaron sin playa.



Y como si no bastara, la arena solitaria y las ‚Äúmansas‚ÄĚ aguas del litoral empezaron a llenarse de caballos, que son ba√Īados por ni√Īos, mientras sus due√Īos, adultos temerosos de las bacterias que all√≠ pululan, los observan desde la arena. ¬ŅAcaso no se supervisa que las personas no tomen all√≠ un ba√Īo? ¬ŅPor qu√© no se coloca una bandera roja en se√Īal de prohibici√≥n, junto con un cartel? Y al abandonar la zona de playa, encontramos en medio de la barriada, una ‚Äúpipa‚ÄĚ de cerveza, quiz√° la ¬Ņalternativa? para paliar el verano en Junco Sur.