Todo lo que necesitas saber sobre Trust Investing

Hace mucho tiempo escuché por primera vez el término Trust Investing. Entonces una amiga me propuso integrarme a “la empresa” para gestionar de manera “fácil y segura” un crecimiento exponencial de mi peculio personal.

Tan fácil resultaba aquella estrategia de “crecimiento económico”, y tan jugosa, que no me motivó a emprender, y no por tonto, que conste, sino por aquello de que: mangos maduros a la orilla del camino…

No sufrí ningún intento disuasorio desmedido por parte de ella. Le dije que no me interesaba, le deseé suerte en su nuevo “negocio” y nada más. El hecho de parecer muy bueno para ser verdad y que ello despertara suspicacias no demostraba la tesis de ser desconfiable. En aquel momento tampoco intenté estudiarlo o entenderlo siquiera.

Pasado más de un año, no transcurre un día sin que reciba al menos una propuesta, directa o indirecta, para integrarme al boom del dinero fácil. Las redes sociales, los grupos de WhatsApp o Telegram, el portal de tu casa o una cola, cualquier lugar es el escenario ideal para el proselitismo financiero del momento.

¿Qué es Trust Investing?

Se autodenominan una empresa “líder en la gestión de criptoactivos” que, a través del trading (comercio o mercadeo), arbitraje de criptoactivos e incursiones en la bolsa de valores consiguen rentabilidades extraordinarias para sus clientes. Para ello cuentan, según ellos, con los mejores traders que puedes imaginar.

Acorde al plan revelado por su director de Marketing, Fabiano Lima, pretenden llegar a mil millones de dólares en volumen de operaciones para convertirse en un banco offshore. Un tipo de banco alejado de los controles monetarios y fiscales de la banca tradicional.

Las ventajas de este tipo de bancos, esencialmente, tienen que ver con la privacidad de sus usuarios y que es prácticamente imposible acceder a los datos sobre las operaciones. Seguramente ya supuso, aún si no es docto en el tema, que es una banca particularmente flexible y conveniente para ingresar capitales con el objetivo de la evasión fiscal y hasta el lavado de activos.

Las intenciones de este tipo de instituciones financieras no necesariamente tienen que ser perversas o evasivas, mas sirva aclararlo en aras de la comprensión.

Eso, según Lima, sería dentro de 4 años aproximadamente. Mientras, intentan duplicarle su dinero en un plazo tan corto como el de 10 meses. Así mismo como lo oye. Puede que le suene utópico, la versión terrenal y posible de La fuente del jardín de los duraznos de Tao Yuanming, pero es exactamente lo que dicen querer.

¿Cómo funciona?

Probablemente a estas alturas ya está pensando, si no conocía de este nuevo “negocio”, que es muy bueno para ser verdad. Pero con alguna prueba pequeña y algún reembolso les bastaría a muchos para creer en lo ventajoso de este sistema. ¿A que sí?

Solo tiene que colocar un saldo mínimo de 15 USD (o sea, su equivalente en Bitcoin, que es la única criptomoneda que acepta la plataforma) para probar, después de todo, no sería dramáticamente irreparable perder dicha cantidad. Máxime cuando de golpe y porrazo no solo cuentas con la promesa de recuperar hasta el doble de tu inversión, sino que además cuentas con un bono del 10% por atraer a otra persona.

Imagen tomada de Masterclick

Hay otras variantes donde ganarías incluso más si continúas reclutando inversores en algo que llaman “sistema binario” y que explicarlo, probablemente consiga el resultado opuesto a que usted entienda de qué va todo esto.

Su CEO Diego Chaves explica con afán encantador las bondades de su empresa como si narrara las travesías de Yambulo por las Islas del Sol. Nada nos cuenta sobre estudios universitarios ni capacitaciones en el ámbito financiero o económico. A los 18 trabajaba en una panadería, según él mismo, y no asistía a las conferencias de economía de ninguna universidad.

Lo que no cuenta Diego, quien se jacta de transparencia, es su implicación en 5 procesos judiciales, 2 de ellos vinculados al ámbito financiero.

Transparencia y fiabilidad de la empresa

Una investigación publicada por el grupo de análisis financiero forense Tulip Research, dedicado a estudiar y publicar informes de actividades fraudulentas, afirma que es imposible corroborar la veracidad de la ubicación de la empresa ni del banco asociado a esta.

Según la publicación referida la dirección del banco que aparece en la zona de contacto de su página web resulta ser un hotel: «Bourbon Convention Ibirapuera».

Por otra parte, el correo de contacto que muestran no les pertenece. El dominio «bdl.com.br» es propiedad de una empresa de logística sin relación alguna con BDL Bank.

Levantando aún más sospechas resulta que el número de identificación de la empresa (CNPJ) presentado en la web «CNPJ 35.081.022–0001–08» corresponde a una consultoría financiera situada en la localidad de Torres, Brasil. Curiosamente, los dos socios — administradores de esta entidad resultan ser los fundadores de Trust Investing.

No es posible para los inversores rastrear el dinero invertido revisando las direcciones de las wallets en las que se hacen los depósitos, pues utilizan como intermediario al servicio CoinPayments.net. Tampoco se ofrece información clara sobre su esquema de inversión y mucho menos se conoce la identidad de los supuestos traders mágicos que operan con los activos.

El mismo Lima explica a un inversionista que no lo revelan por la misma razón que Coca Cola no publica la receta de su producto. Lo cual constituye un sofisma que difícilmente puede digerir una persona con verdadera mirada crítica del asunto.

La empresa tampoco dispone de un producto específico, lo que adiciona una nebulosa al entramado oscuro de su existencia.

Su dirección de registro en Panamá tampoco se puede verificar cuando hacemos una búsqueda de sus oficinas. Incluso si estas existieran, es muy conveniente ubicarlas en un paraíso fiscal.

Al buscar otras empresas relacionadas en aras de corroborar la veracidad de su existencia y sus conexiones en el mundo empresarial solo aparece relacionada con Trust Diamond Investing Security con la que comparten el mismo número telefónico, (507) 202–3016 ext. 123, lo cual nos indica que se trata de la misma empresa y no de una colaboración.

Ningún organismo de control financiero la regula por lo cual no cuenta con licencias para ofrecer sus servicios de trading en la mayoría de países (incluyendo a los países de Europa, Australia y EEUU). Esto desmonta el enunciado de que operan en la bolsa de valores de los Estados Unidos y el arbitraje de criptomonedas en Europa.

Por si esto fuera poco la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España emitió un comunicado desaconsejando invertir en dicha empresa y colocó una advertencia al respecto.

Entonces, ¿cómo es que tantas personas en Cuba arriesgan su dinero en circunstancias tan opacas?

Entre los varios motivos que hacen a los cubanos confiar en ellos está el bombardeo mediático en redes sociales. En este ámbito ha ocurrido con frecuencia que personas que desempeñan funciones en empresas estatales cubanas se han incorporado a este “negocio”. Así, se ha creado la impresión errónea de que dichas instituciones o empresas nacionales respaldan o, al menos, ven con buenos ojos a este dudoso sistema de inversión.

Es común ver también por estos días videos, carteles y declaraciones que asocian a Trust Investing con rostros conocidos de la cultura y el deporte cubanos. Vínculos reales en muchos casos, pero en otros nacidos de noticias falsas y estrategias de promoción cuestionables. Sucedió de esta manera con el músico cubano Paulo FG quien aclaró en su página de Facebook: “En lo que a mí respecta, jamás, absolutamente jamás, he estado ni siquiera interesado en ningún negocio de criptomonedas y mucho menos de la mencionada y controversial Trust Investing”.

La actividad de sus directivos y afiliados más reconocidos, que ofrecen conferencias presenciales y virtuales a través de diversas plataformas, también es crucial para su crecimiento y captación de nuevos inversores. Sin embargo, con solo echar un vistazo a sus perfiles en redes sociales saltan algunas alarmas. Resulta sospechoso el poco engagement de los usuarios con sus publicaciones en contradicción con la enorme cantidad de seguidores.