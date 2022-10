Lo cubano hecho arte en el mes más guevariano

Octubre es pródigo en efemérides patrias. Al lirismo de la conmemoración por el Día de la Cultura Nacional, unimos el homenaje a Ernesto Che Guevara, prototipo de valores afines a las guerras independentistas cubanas.

Eso bien lo sabe Francisco Hernández Delgado, prestigioso dirigente de la provincia de Cienfuegos, quien muy joven conoció al entonces ministro de Industrias en Cuba y trasmitió sus vivencias a jóvenes trabajadores de ARTEX Cienfuegos, este fin de semana:

“Yo era un obrero cuando nacionalizaron las empresas, soy crucense y laboraba en la Fábrica de Tableros de Bagazo PROCUBA, de ese territorio. Era chofer de montacarga y dirigente de la sección sindical.

“Estaba muy activo; todas las energías de mi juventud las empleaba en horas extras. Luego de mi jornada laboral de ocho horas hacía actividades de la organización obrera, por eso me propusieron para la Escuela de Industrias, creada por el Che, eso fue en 1964”.

Su mirada vuela en el tiempo y atestigua la sencillez del hombre de pueblo:

“Imagínese, yo era un analfabeto político, el aval único fue el activismo, pues el Che y Fidel acordaron buscar líderes y cuadros en la base”.

¿Cómo era el método de selección?

“Te captaba la administración, proponían a la dirección sindical municipal, al Partido y a la masa de trabajadores, era la que decidía, y resulté aprobado”.

¿Qué recuerda de aquel momento?

“Fue muy emotivo y era un reto, pues así, solo desde lo empírico, debía aprobar exámenes definitorios, entre ellos, test sicométricos en la Universidad Central ‘Marta Abreu’, de Las Villas.

“Allí participaba la jefa del departamento de Sicología, que tenía el Che en el Ministerio de Industrias. Tengo el orgullo que en el tiempo que yo trabajé en la PROCUBA, la única beca otorgada fue la mía”.

¿Y después que terminó la escuela?

“Ocurrió lo más interesante. Me gradué en 1966; anteriormente, durante la creación del primer Comité Central del Partido, Fidel dijo que los egresados debían ir a los almacenes, pues así lo había querido el Che, según había dejado escrito en una carta antes de partir a la guerrilla en otras latitudes.

“Los 130 graduados fuimos a almacenes y yo caí en la Papelera Damují, de Abreus. Estuve albergado allí un tiempo; luego ocupé la plaza de jefe de personal.

“Posteriormente pasé a Motores Diesel, me trasladó Pedro Elizarde, y un día me dijo que José Ramón García Gil quería que me fuera a trabajar en el Partido”.

Explicó Francisco así sus inicios en el trabajo de la organización partidista:

“Fue en 1969. Mis primeros pasos estuvieron marcados como le he contado por la impronta del Che en los primeros años de la Revolución”.

¿Por qué le conocen como “Paquito, el de Cumanayagua”?

“Es que estuve allí como dirigente del Partido quince años y casualmente, en Palmira había otro Paquito y había que diferenciar.

“Me tocó sincronizar varias localidades alrededor de aquella capital municipal, pues abarcó en aquel entonces muchos pueblos aledaños, entre ellos La Sierrita, la parte de Guanayara, Yaguanabo, Quesada y parte de San Fernando de Camarones”.

Paquito es ejemplo en el quehacer político de la provincia de Cienfuegos, como representante también en diferentes órganos gubernamentales.

Por eso la sucursal ARTEX Cienfuegos combinó la agenda de la Jornada de la Cultura Cubana con un café literario dedicado al guerrillero de América.

En el patio del teatro Tomás Terry de Cienfuegos, la venta de libros estuvo acompañada del intercambio de vivencias sobre el comandante guerrillero. Hermoso tributo a su memoria, en el mes de aniversario de su desaparición física.