¡Llegó la visita! o llover sobre mojado

Repasando la base de datos del semanario 5 de Septiembre, en ese afán de dar continuidad a los temas, tropecé de bruces con un comentario que me publicaran en esta misma página allá por 2006: ¡Llegó la visita! Y en verdad el asunto resultaba interesante, ¡muy interesante!, porque el fenómeno va en aumento, y a la altura de los once años trascurridos de la crítica, “el cuartico sigue igualito”. Se trata de las visitas, esas comitivas que vienen a los centros de trabajo desde los diferentes niveles: medio, intermedio y de “arriba”, anunciadas, y que encuentran escasas deficiencias porque “bajo la alfombra” se ha colocado lo que no debe ser visto ni apreciado.

El texto de entonces rozaba el humorismo, pero para nada hilarante, sino a modo de grito, porque si algo puede ser dañino en una sociedad, es no andar por el a veces escabroso, pero recto, camino de la verdad, con el propósito de facilitar la cotidianidad, ya bien difícil por las “sequías y aguaceros”, el alto costo del plato que llevamos a la mesa y otras limitaciones. Las visitas, auditorías, controles, fiscalizaciones e inspecciones siempre causan pavor, ¿por qué?

La respuesta a la interrogante la conocen hasta los niños del grado preescolar. Con el fin de demostrar el buen trabajo, casi nunca hay nada que señalar y así no se daña la imagen de quienes deben velar y controlar porque todo funcione como mecanismo de relojería suizo. ¿Será que en la aspiración de crear la sociedad humanista, nos pasamos un poco y queremos llegar a la perfección? Vaya usted a saber por qué se ha convertido en un vicio esconder lo malo.

“Por ahí anda ‘la ministerial’ y todo tiene que estar al hilo; no puede faltar nada; todos deben estar bien vestidos…”, y es de noche avanzada cuando a muchos todavía les tiemblan las rodillas. ¿Pero acaso esas personas no vienen a inspeccionar desde el nivel central qué falta para suministrarlo, dónde reforzar la atención, incluso, hasta aumentar la frecuencia de entrega de los uniformes porque ya están gastados?

“Mamá, mañana tenemos visita de la nacional; los niños temprano en la escuela; los libros forrados, las libretas revisadas; que no quede una tarea por hacer…”. ¿Y no debería ser siempre así? Quizá si la visita supiera: la maestra tiene más de 40 alumnos de primer grado, la auxiliar falta por problemas familiares y la deja sola en el aula, sin tiempo para desarrollar la clase, revisar cuadernos, atender las particularidades de la etapa cuando se enseña a leer y escribir y los niños moldean la letra, los padres en extremo “sensibles” no aceptan una queja, entre otras situaciones puntuales; entonces, ellos, la visita, pensaría en buscar alternativas, y no regresar a sus buróes pensando “todo anda al quilo”.

Quizás en el orden productivo sea más difícil pasar por listos, cuando hay que hablar en unidades, metros, toneladas, sacos, arrobas y hasta envases de helado con ajíes —una nueva medida ¿legitimada?—, mire usted, y no salgo de mi asombro. Pero de igual manera actúan muchos colectivos con deshonestidad, y hasta pintan una pared minutos antes de que la inspección arribe al lugar.

Es verdad, en casa esperamos a los invitados con todo limpio y hasta el único cárnico que nos quedaba en el congelador, pero es bien distinto el tema familiar del socio-económico, distan de su enfoque e incidencia. Se ha puesto de moda usarlo como estandarte y no tiene nada que ver una cosa con la otra, a no dudar. A las visitas, en el orden laboral, se les debería esperar como en un día cualquiera, jornada de intercambio fructífero en busca de soluciones, alternativas y hasta retroalimentación. Este clima nuestro no precisa de alfombras, sino de transparencia para no perder brújula y compromiso.