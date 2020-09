Cuatro décadas de la primera edición, allá por 1980. Todos a la expectativa, y se hizo el alumbramiento de una publicación propia del territorio, hecha por hombres y mujeres, dispuestos y comprometidos a informar, analizar; en fin, a compartir con sus coterráneos el devenir de una provincia pequeña, pero no por eso segunda de nadie, cuando de acompañar la obra de la Revolución se trata.

Han pasado 40 años de aquella primera tirada, en el formato sábana grande, con ocho páginas. Mucho ha cambiado esa forma y la frecuencia de salida; incluso, ya somos visibles más allá de las fronteras geográficas locales y nacionales. Ahora estamos en internet y también desde las redes sociales hacemos llegar cuanto sucede en la bien llamada Perla del Sur.

Tampoco el colectivo es el mismo; el lógico paso del tiempo marca faltas de no pocos, pero esa ausencia es solo física, pues he escuchado a mis colegas hablar, más de una vez, de compañeros que desde el taller o la redacción han dejado su huella ya indeleble. Algunos, que se acogieron a la jubilación, no se pueden sustraer de la dinámica y a su ritmo, siguen presentes desde las colaboraciones, siempre bien recibidas.

Hay otros que siguen ahí, palpitando desde el “5” y estamos muchos otros —entre los que me cuento— que llegamos hace poco tiempo, pero igual hemos aprendido a querer al periódico de los cienfuegueros.

Cuatro décadas pueden resumirse en unas pocas palabras, pero es mucho más que eso. Es una línea del tiempo en la que no han faltado algunos obstáculos, incomprensiones, recomendaciones, sugerencias y críticas; pero por sobre todo, ha sido permanente el compromiso deque en cada edición, lleguen asuntos de interés para los lectores.

¡Y llegamos a los 40!, como digo en el título de este intento de crónica. No importan las circunstancias, ahí ha estado el 5 de Septiembre. Desde sus páginas impresas y digitales ha estado viva la historia de una provincia pequeña, donde la obra de la Revolución se engrandece.