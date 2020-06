Listo el “5 de Septiembre” para acoger la Serie Nacional de Béisbol

El estadio 5 de Septiembre exhibe sus mejores galas, luego de un grupo de acciones de remozamiento que incluyeron todas las áreas de la instalación.

“No quedó nada por mejorar –explica Rafael Surí, director del estadio. Trabajamos en el terreno, en las gradas, los baños, el comedor, los club house, en las áreas exteriores. E incluso, como parte del tránsito a la ‘nueva normalidad’, ya tenemos elaborado un plan de medidas para proteger a nuestros atletas, en cuanto al distanciamiento en el banco y otros lugares de la instalación. También hemos pensado en el público, si se aprueba la presencia de aficionados en los juegos de la Serie Nacional”.

Su colectivo de trabajadores da los toques finales para que el Palacio de los Elefantes reciba el principal espectáculo deportivo de la isla en óptimas condiciones, esas que hace unos días fueron el mejor regalo de cumpleaños para una mujer que labora allí por más de dos décadas.

“Todo está precioso; hasta el césped ha recuperado su verdor. Hacía muchos años no lo veía así”, confiesa Juana Molina. “La gente me decía que cogiera el día de mi cumpleaños, pero no pude. Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar siempre”.

En reciente visita nacional, el “5 de Septiembre” fue declarado como uno de los estadios del país mejor preparados para acoger la Serie Nacional número 60.



Impactos: 45