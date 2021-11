Lionel Messi y Alexia Putellas ganan el Balón de Oro 2021

El astro Lionel Messi (PSG) y la centrocampista española del Barça Alexia Putellas conquistaron hoy el Balón de Oro como mejores futbolistas de la temporada 2020-2021 en las categorías masculina y femenina, respectivamente, que en el caso del argentino representa su séptimo galardón, para gloria suya en la historia del fútbol mundial.

Este año, Messi alcanzó la gloria con la selección argentina al coronarse campeón de la Copa América de Brasil, su primer título con la albiceleste. Antes obtuvo la Copa del Rey con el FC Barcelona y consiguió anotar 38 goles en 47 partidos disputados, además de dar catorce habilitaciones.

«Amo este deporte, no sé cuánto me queda, pero quiero seguir disfrutando al máximo de este deporte que tanto me apasiona», declaró el argentino tras recibir el galardón.

El astro de 34 años, también recibió en esta jornada su octavo premio Pichichi, que le reconoce como máximo goleador de la LaLiga española 2020-2021, superando a la leyenda del fútbol Telmo Zarra, que conquistó seis entre 1944 y 1953. Messi marcó la temporada pasada 30 goles en 33 partidos mientras formaba parte del F.C. Barcelona.

Ahora en las filas del Paris Saint-Germain, «La Pulga» también superó la plusmarca del brasileño Edson Arantes do Nascimento​ «Pelé» como máximo anotador de selecciones en América del Sur, con 80 dianas contra los 77 de «O Rei».

¡FELICITACIONES, LEO! 🤩 ¡Lionel Messi ganó el Balón de Oro! ❤️💙 pic.twitter.com/8S8Yx4aaEU — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 29, 2021

Messi recibió el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019, y tomó diferencia de dos con su eterno rival, el portugués Cristiano Ronaldo, quien levantó el premio en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

En la lista de 30 candidatos, el astro albiceleste aventajó entre otros al polaco Robert Lewandowski (Bayern de Múnich), el francés Karim Benzema (Real Madrid), el italiano de origen brasileño Jorge Luiz Frello «Jorginho» (Chelsea) y a Cristiano (Manchester United).

Detrás de la estrellas argentina finalizaron en la votación: Lewandowski, Jorginho, Benzema y el francés N’Golo Kanté, del Chelsea.

Putellas y otros galardones

Como mejor futbolista en la rama femenina, la centrocampista española del Barça Alexia Putellas se hizo con el Balón de Oro 2021, primero que gana una jugadora española y la segunda persona de esta nacionalidad que obtiene el premio.

Putellas de 27 años fue seleccionada la mejor futbolista de Europa en días recientes, gracias a sus 26 goles con 16 asistencias y los títulos de Champions para damas, así como la Copa de la Reina, competencia en la cual fue la MVP.

[AMPLÍA] La internacional española del Barcelona Alexia Putellas ganó el tercer Balón de Oro femenino de la historia, tras una temporada en la que lideró a su equipo para coronarse campeonas de la Champions #AFP #AFPdeportes ⚽♀🏆 pic.twitter.com/5JINTNU7pt — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 29, 2021

“Estoy un poco emocionada. Es un momento muy especial, tener aquí a mis compañeras, a las que tengo actualmente y a las de toda mi carrera”, afirmó Putellas tras recoger el galardón.

En total el Barcelona tuvo cuatro jugadoras nominadas al premio, todas con notable favoritismo en una temporada esplendorosa para el conjunto, donde Irene Paredes, Alexia Putellas y Jeni Hermoso, todas españolas también brillaron.

Para España es el segundo Balón de Oro luego de que Luis Suárez lo alcanzara en 1960, y que otros como Amancio, Butragueño, Raúl, Fernando Torres, Xavi e Iniesta, fueran finalistas.

Con anterioridad el también español y barcelonista Pedri, recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21 luego de convertirse en pieza clave dentro de su club y la selección nacional ibérica.

Con España asistió a la Eurocopa 2020 donde llegó hasta semifinales y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, al caer en la final ante su similar de Brasil.

France Football premia la magia de Lewandowski

En el Théatre du Chatelet, escenario de la gala de entrega del Balón de Oro 2021, el ariete polaco Robert Lewandowski, del club alemán Bayern Múnich, recibió un galardón inédito que lo acredita como el Mejor Goleador del año anterior, homenaje visto por algunos como un reconocimiento de consuelo ante la imposibilidad de hacer suyo el balón dorado en 2020.

Aquella vez, la revista decidió suspender la entrega de reconocimientos a causa de la pandemia de la Covid-19, al no concluir la Ligue 1, postergarse varios eventos (dígase Eurocopa y Copa América) y el largo parón que sufrió el fútbol a nivel global.

El delantero fue el máximo goleador de la Bundesliga, con récord de 41 perforaciones, cifra que le otorgó, además, la Bota de Oro como el atacante más prolífico en las competiciones europeas.

El Balón de Oro es un premio otorgado anualmente por la revista francesa especializada France Football según los votos de 180 periodistas de todo el mundo, y​ se considera el mayor honor individual a nivel futbolístico del planeta. (Resumen de agencias)