Lima 2019: Oro y plata para Cuba en pistola tiro rápido (m)

Los cubanos Jorge Félix Álvarez y Leuris Pupo alcanzaron hoy en ese orden las medallas de oro y plata en la pistola tiro rápido a 25 metros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Álvarez, de 29 años, demostró su ascenso en el deporte al acertar en 28 ocasiones en la final para dejar en segundo puesto a Pupo, campeón olímpico de Londres 2012, que concluyó con 26 puntos en una disputadísima prueba.

El peruano Marko Carrillo brindó resistencia hasta la quinta ronda, cuando su puntería dejó de ser efectiva y concluyó en un meritorio tercer escaño delante de su público.

“Cuando vi que tenía la clasificación olímpica bajé la tensión. Ya no importaba si ganaba yo o ganaba Pupo. Fue una competencia para la que nos venimos preparando desde hace mucho tiempo y agradezco el apoyo del INDER, de mis amigos y de mi familia”, declaró Jorge Félix a medios cubanos.

“Por supuesto, esta medalla se la dedico a mi gente del Cotorro, pero no puedo dejar de mencionar a mi entrenador y a Pupo, que me ha ayudado mucho desde que me inicié y es mi referencia en el tiro. Que haya ganado Cuba era lo más importante. Los nervios pude controlarlos solo cuando me sentí con el boleto olímpico”.

Todo el podio para Meinardo

Como nota bien curiosa de esta final un detalle más que interesante: cuatro de los seis participantes son entrenados por el mismo hombre. Porque resulta que el preparador cubano Meinardo Torres no solo es el guía de Jorge Félix Álvarez y Leuris Pupo, sino también de los dos competidores de Perú enrolados en la discusión de medallas. Con el bronce de Carrillo todo el podio fue obra suya.

Otro dato a destacar: el tiro deportivo es hasta la fecha el principal puntal de la cosecha dorada de la Mayor de las Antillas en la cita panamericana en Perú, con cuatro de los seis títulos conseguidos.

La cita multideportiva de Lima fue inaugurada el pasado 26 de julio y se extenderá hasta próximo día 11 de agosto, con la presencia de más 6 mil atletas de 41 países. (Resumen de agencias)

