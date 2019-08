Lima 2019: Ciclista cienfueguero Frank Sosa compite en la ruta el sábado

Aunque serán prácticamente los últimos en competir, desde el mismo comienzo de los Panamericanos están en Lima los atletas del ciclismo criollo. Inmerso en sus primeros juegos múltiples, entre ellos figura el actual monarca de las carreteras de Cuba, el cienfueguero Frank Sosa del Sol, quien defenderá el sábado 10 de agosto los colores patrios en la ruta.

“Siempre es bueno llegar antes a la sede, para ir acostumbrándose al clima y demás”, explicaba, vía chat de Facebook el muchacho. Y siendo las bajas temperaturas el constante de atención en cada evento, “debemos andar bien abrigados; pero hasta ahora todo marcha bien”.

El circuito de playa Costa Verde servirá a las rivalidades del pedal en la cita continental. La vía, que une a la capital peruana con la ciudad costera del Callao, recorre la parte centro sur del litoral limeño a través de varios distritos y se caracteriza, además, por ser la única por debajo del barranco y adyacente a la orilla del Océano Pacífico.

Al momento de este intercambio vía chat, los muchachos de la ruta todavía no habían podido visitar el circuito de competencias, pues aún no estaba abierta a las prácticas, que comenzaron el viernes último. “Mientras tanto estamos entrenando en una carretera sin mucho tráfico, la Panamericana Sur, pues la oficial mantiene su considerable tránsito vehicular y no es segura la práctica allí”.

Con mucha carretera por delante aún, ya bien en la previa o en la lid en sí, “Ecuador, México, Colombia y Argentina son los principales rivales, comenta Frank. Y el pronóstico no puede ser otro que luchar por una medalla”.

Licenciada en Periodismo. Graduada en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en 2009