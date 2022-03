Liga Nacional de Futsal en la cuerda floja

Los seguidores del futsal en Cienfuegos quedaron con las ganas de alentar a los suyos en la tercera fecha de la Liga Nacional de esa disciplina, pues el choque entre los invictos sureños y el colero Mayabeque fue pospuesto debido a la imposibilidad de los visitantes de trasladarse hasta la Perla del Sur.

Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, sino de una constante desde que se dio el pitazo inicial del bien acogido certamen, ahora mismo haciendo malabares en la cuerda floja, por lo que no son pocos quienes auguran su interrupción.

Excelente resultó la idea de efectuar una Liga Nacional, cuya estructura y calendario distan mucho, en positivo, de los tradicionales eventos cubanos que se realizaban en apenas una semana.

Pero las buenas ideas deben ir acompañadas de organización, planificación, logística y atinado sentido, elementos que en par de años de inactividad pudieron muy bien ser conseguidos.

En la concreta no ha sido así, y creo que estamos en presencia de un récord de suspensiones y aplazamientos para una tercera jornada de cualquier justa competitiva.

Solamente en el Grupo B, donde manda Cienfuegos con seis puntos, ayer no hubo actividad en ninguno de los dos desafíos programados.

Y no sólo problemas de transporte han empañado este inicio, sino también falta de instalaciones sedes (Mayabeque), utilización de las mismas para otras competencias a pesar de estar ésta calendariada (Pinar del Río por el Torneo de Boxeo por Equipos), la falta de uniformes alternativos, que ha obligado a soluciones increíbles por el mismo color en los trajes de ambos planteles, y hasta de los árbitros…

La competencia recién ha iniciado. Confiamos en que sus organizadores corrijan a tiempo el tiro, para que la Liga de Futsal consiga su objetivo, sin temor a caer en sus peligrosos juegos malabares.

La fecha tres

Estos fueron los resultados en el resto de los grupos:

Cumplidas tres jornadas, con los ya consabidos tropiezos, La Habana lidera el grupo A, con 9 puntos, seguida de Pinar del Río (6), Industriales (3) y Artemisa que no ha hecho la cruz. Por el B, Cienfuegos (9) y Matanzas (3), con Villa Clara y Mayabeque en cero.

Los tiburones avileños (9 unidades) comandan la llave C, escoltados por Camagüey y Las Tunas, ambos con cuatro. Sancti Spíritus no ha estrenado el casillero de las victorias. Y por el D oriental el campeón Granma (9) a la vanguardia, secundado por Holguín y Santiago de Cuba, con tres cada uno. Los titanes de Guantánamo no han sumado aún.