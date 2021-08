Líder británico de COP26 alerta de catástrofe climática inminente

El ministro británico y presidente de la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP26, Alok Sharma, alertó hoy que queda muy poco tiempo para evitar la catástrofe medioambiental en el planeta.

No creo que se nos haya acabado el tiempo, pero estamos peligrosamente cerca del momento en que ya no podamos hacer nada, recalcó Sharma, en declaraciones a The Observer, la edición dominical de The Guardian.

De acuerdo con el funcionario, a quien el gobierno británico encargó la presidencia de la cumbre que se celebrará en noviembre en Glasgow, Escocia, las inundaciones, incendios y olas de calor que ocurren casi a diario en diferentes partes del mundo son señales claras de que es necesario actuar lo antes posible.

No podemos darnos el lujo de esperar dos, cinco o 10 años, este es el momento, recalcó.

La advertencia de Sharma llegó en vísperas de que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas publique un nuevo informe sobre el impacto del calentamiento global en los océanos, las capas de hielo árticas y las tierras.

Al respecto, Sharma adelantó que el documento será la advertencia más dura hasta ahora de que el comportamiento humano está acelerando de forma alarmante el calentamiento global.

Es por eso que la COP26 tiene que ser el momento de corregir esto, agregó el funcionario, en alusión a la cumbre programada para la primera quincena de noviembre, y donde se espera participen representantes de casi 200 países.

El evento es considerado como una de las últimas oportunidades para que los gobiernos asuman mayores compromisos para reducir sus emisiones de gases de carbono causantes del llamado efecto invernadero.

También se espera que los más ricos incrementen sus aportes financieros para ayudar a los países más vulnerables y pobres a lidiar con los efectos del cambio climático.

El Reino Unido, que ya se comprometió a reducir a cero sus emisiones para 2050, es criticado, sin embargo, por seguir otorgando licencias para la explotación de combustibles fósiles, algo que según los expertos, va en contra del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados.

Interrogado al respecto, Sharma alegó que los inversionistas en el sector petrolero, gasífero y carbonero tendrán que adherirse al compromiso de cero emisiones contaminantes para 2050.