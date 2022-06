Léster: “Orgulloso de mi empresa”

Hace 16 años y recién graduado de la especialidad de técnico en electricidad, llegó a la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, y desde entonces, ha transitado por diferentes niveles evaluativos hasta llegar a especialista B.

“Entré aquí acabado de graduar del politécnico 5 de Septiembre como técnico en adiestramiento y poco a poco fui subiendo de escala a través de los años y adquiriendo experiencia de los trabajadores de mayor trayectoria. He avanzando en el tiempo y adquirir más conocimientos”, dice Léster Miguel Hurtado Calcines, quien logró también el aval del Centro Nacional para la Certificación Industrial (CNCI) y resulta puntal en las acciones que se acometen en la “termo” perslasureña para devolverle la vitalidad.

En la vida laboral de Léster se atesoran momentos trascedentes, entre ellos su participación en las dos modernizaciones que se le han realizado a la planta generadora y el cumplimiento(por dos ocasiones) de misión internacionalista en Venezuela, lo cual valora “como una experiencia muy importante”. Como importante es para él la posibilidad de haber recibido en Alemania una preparación para acometer las modernizaciones.

“Estamos enfrascados en seguir dando lo mejor que podamos en función de mantener vital la generación y mantener el curso de la economía y la vida en nuestro país”, expresa seguro quien no escatima horas para su labor.

¿Cuál ha sido tu respuesta y la de tus compañeros ante situaciones puntuales como las que se han vivido recientemente en elfuncionamiento del SistemaElectroenergético Nacional (SEN)?

“Nuestro trabajo es bastante fuerte, porque tenemos que estar conscientes de que de nosotros depende la generación eléctrica y que brindamos un servicio al país y a la población,que es lo más importante. Hemos tenido problemas en algunas máquinas y los hemos atendido en tiempo récord. En horas extras, fines de semana, sin tiempo,hemos venido para echar para adelante el trabajo y que las unidades vuelvan a incorporarse al SEN y ofrecer un buen servicio”.

Con orgullo Léster narra una de sus más recientes experiencias: “Tuvimos una limitación de una de las unidades a 40 megawats y en tres horas logramos restablecer el sistema y la unidad tres, la cual volvió a alcanzar su máxima potencia de 158 megawats”.

Valga apuntar que dicho trabajo le valió una mención en la más reciente edición del Fórum de Ciencia y Técnica. “Vamos valorando las averías y en esa misma medida buscamos soluciones que posibilitan mantener nuestras u unidades funcionando. Hasta el momento se mantienen de manera estable”, abunda.

No desconoce Léster el papel regulador de frecuencia de la termoeléctrica en que labora, una de las más estables en los últimos tiempos: por eso no detieneel quehacer y se siente feliz de tener la comprensión de su familia (la esposa y la suegra trabajan en el sector eléctrico), y aunque no pueda estar siempre con su pequeña niña sabe que cuanto hace también es en su beneficio.

“El sentido de pertenencia me ha ido apegando poco a poco a esta empresa, dice,y es una labor que requiere de estudio y esfuerzo. Hace 16 años trabajo aquí y ese es mi mayor orgullo”.