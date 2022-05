Leonardo de Armas, un actor y cineasta que evoca a su Cumanayagua natal

Es uno de esos histriones cuya presencia en el audiovisual y el teatro hemos saboreado intermitentemente, aunque ha dejado trazas profundas en el arte cubano, uno de los más lúcidos actores de su generación, colega de María Isabel Díaz, Francisco Gattorno, Rolando Tarajano, Thais Valdés y Jorge Luís Álvarez, entre otros.

Leonardo de Armas nace en 1965 en La Sierrita, Cumanayagua, Cienfuegos. Durante su adolescencia disfruta de las representaciones del grupo Teatro Escambray, estimulando su afición por la escena. Hacia 1979 crea una compañía teatral infantil que intitula Atrio, con la que participa en numerosos festivales de aficionados de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM). Sin embargo, la música le atrae del mismo modo. De hecho, estudia piano en el Conservatorio Ignacio Cervantes y más tarde se gradúa de Nivel Medio en la Escuela Nacional de Música de La Habana (ENA, 1988-1998), en la especialidad de clarinete.

Por embullo de unos amigos, realiza en 1981 los exámenes en la Universidad de las Artes (ISA) para los estudios de Artes Escénicas y los aprueba, titulándose en 1986. En el segundo año de la carrera asiste al casting del filme Una novia para David, de Orlando Rojas, y termina elegido para encarnar al inseguro Marcos, amigo del protagonista que se opone a su relación con la gordita Ofelia. Es la suya una actuación correcta y fresca, si bien lastrada por algunas deficiencias en la articulación.

Entre 1982 y 1995 vigoriza su trayectoria en escena, bregando en dramas y puestas musicales (la ópera incluida). En 1986 actúa en la obra Baltasar, de Gertrudis Gómez de Avellaneda (Teatro Nacional), bajo las órdenes del cienfueguero Armando Suárez del Villar, quien se convierte en su director fetiche, entregándole roles de actor (a) o director asistente (d.a) en piezas como El Barbero de Sevilla (d.a), Traviatta (d.a), Seis personajes en busca de un autor (a), y Hamlet (a), aunque también colabora con otros directores, como Osvaldo Doimeadios (Un jesuita de la literatura), Flora Lauten (Clitemnestra Pla) y Vicente Revuelta (Sueño de una noche de verano y Ñaque o de piojos y actores). Sobre su labor en Ñaque… ha dicho el dramaturgo Amado del Pino: “Robertico Palacios y Leonardo de Armas se movían con vigor y eficacia; aprendían del robusto legado del Vicente actor.”Para esa fecha su carrera comienza a ubicarse dentro de la escena teatral capitalina, aunque lo que más le sigue apasionando es el cine: “Me gusta el cine, tanto para actuar como para dirigir”.

Prolonga su formación asistiendo en 1989 a la academia del célebre mimo Laurent Decol, en París, y en 1990 a las clases de Teatro Experimental del maestro italiano Eugenio Barba. A la vuelta tiene un protagónico en el tercer cuento de Mujer transparente, Zoe, de Mario Crespo, donde interpreta vigorosamente a un joven estudiante y militante comunista, de visión rígida, que procura hacer que Zoe vuelva a la universidad y abandone su vida existencial. A todas luces, uno de sus mejores laboreos. Ese mismo año protagoniza Desde ahora, comedia producida por la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Poco después, lidera el telefilme Enigma (1992), de Belkis Vega; esta vez incorporando a un joven estudiante que se hace pasar por loco con el propósito de evadir los trabajos agrícolas. Su caracterización vuelve a ser precisa y coherente. Intenta hacer camino a través del humor y el grupo Salamanca (1990-1994), que funda y dirige, pero con escasa fortuna, y crea y conduce el Grupo de Música de Cámara y Teatro PEBLEU (1993-1996).

Desde 1997 (y hasta el 2000)se convierte en director creativo y artístico de Port Aventura Word, laborando en Tarragona (España). Sus ardores por el cine se fortifican y entre el 2001 y el 2003 cursa la especialidad de fotografía y dirección de cine en el CEEC. Durante unos meses viaja a Sant Petersburgo y concibe, con el patrocinio del Museo Hermitage, el documental Conversaciones con Moisei Samoilovitch Kagán (2003). Contiguo, en 2004 asiste al Fórum de las Culturas de Barcelona, en el que presenta el documental The Word Out There, y crea textos audiovisuales para el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Barcelona (2004-2005).

Entre 2006 y 2007 dirige la serie televisiva Comptes Clàssic, un encargo para la Enciclopedia Catalana S.A., e inicia en 2008 un fructífero periplo en festivales de cine con su largometraje Radio Love, comedia estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La cinta participa en lo inmediato en el Festival Viva América (2009), de Casa América, el Festival Internacional de Ibiza (2009), y el Festival de Cancún (2009), donde obtiene una Mención Especial. Para esa fecha ha fundado la productora De Armas Films S.A. y también se dedica a la realización de varios spots para marcas como Schweppes y TMB y la campaña de verano de la Telefónica Movistar.

Durante un año trabaja para Arena Media Communications en Madrid (2009-2010), asume el guión y la dirección del proyecto Almas gemelas, primer proyecto de largometraje que se consuma en España para Internet, elegido a través de un concurso entre todas las universidades de Comunicación Audiovisual del país, inicia sus desempeños como profesor de Dirección de Cine y Guion para Today Films S.L., imparte maestrías organizadas por la Fundación Tripartita (2009-2012) y en 2012 dirige y edita el spot Mario, producido por el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad. Consuma para Córdoba Internacional TV el documental El Gran Pila (2013) y en 2017 comienza su maridaje con la productora Hagakure Films, S.A.

El 17 de julio de 2018 aborda los temas de las nuevas formas de financiación y el blockchain en un evento organizado por Singular DTV, donde estrena la cinta Campeonato mundial, inspirada en la vida del gimnasta español Gervasio Deferr, el triple medallista olímpico en salto de potro, que actualmente vive en un barrio barcelonés de La Mina.

Leonardo añora su terruño natal, la época en que (a los ocho años) descubre en esta húmeda tierra sureña su propósito de existencia, cuando observaba un día el retrato ovalado de su abuelo. “Esa experiencia se convirtió en el catalizador de mi vocación artística y emprendedora”, concluye el artista cumanayagüense.