Leo Messi regresa a sus pies el Balón de Oro

El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, obtuvo hoy el Balón de Oro 2019, sexto en su carrera deportiva, con el que se convirtió en el máximo acumulador de este galardón en el planeta, uno más que Cristiano Ronaldo.

Acompañado de su mujer y sus dos hijos mayores, además de por la plana mayor del club, también representado por Ter Stegen, Griezmann y De Jong, Leo recogió el trofeo de la mano de Luka Modric, que acudió a la invitación de France Football para la gala organizada en el teatro Chatelet, de París, en un gesto que le honra, puesto que el croata esta vez no figuraba ni entre los finalistas.

Messi aventajó en la porfía al defensor holandés del Liverpool, Virgil Van Dijk, y al portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo (CR7), mientras el atacante Sadio Mané, también del conjunto de la Ciudad de los Beatles, finalizó cuarto.

ÚLTIMA HORA Messi logra un récord al ganar su sexto Balón de Oro #BallonDor2019 #Balondeoro

➡️ https://t.co/KUEUSAp1iz pic.twitter.com/PBtlfsWXJk — RT en Español (@ActualidadRT) December 2, 2019

Su discurso fue emotivo, después de las palabras protocolarias respecto a rivales y compañeros: “Me acuerdo que para mi primer Balón de Oro vine a París con 22 años, con mis tres hermanos, era algo increíble, ahora 10 años después estoy en un momento diferente, muy especial en mi vida personal con mi mujer y mis tres hijos, que me acompañan junto con mi hermano y un sobrino. (…) En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobre todo disfrutando del fútbol. Gracias a Dios puedo hacer lo que amo desde que tenía uno o dos años y Dios quiera que me queden varios años más para seguir disfrutando. Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. Repito, si bien me quedan varios años más, en estos momentos parece que el tiempo vuela y que pasa todo muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales y de la vida”.

Completan los 10 primeros, el delantero egipcio de Liverpool, Mohamed Salah, el francés del París Saint Germain, Kilyan Mbapé, el arquero brasileño del Liverpool, Alisson, el polaco del Bayern Münich Robert Lewandowsky, y cerrando, el portugués Bernardo Silva y el argelino Riyad Marhez, ambos del Manchester City.

Con este galardón Messi vuelve a ser el rey absoluto, al romper una igualada a cinco con CR7, en la obtención del principal premio del fútbol mundial, y a su vez pone al frente al Barcelona sobre el Real Madrid en la propia disputa, ya que ambos clubes estaban igualados con 11.

Para el club de la Ciudad Condal será el Balón de Oro número 12, mitad de ellos gracias al talento desmedido de Messi, que engrandece una lista, en la que figuran los brasileños Ronaldinho, quien lo ganó en 2005 y Rivaldo (1999), el búlgaro Hristo Stoichkov (1994), el holandés Johan Cruyff (1974) y el español Luis Suárez (1960).

Los 11 premios del Real Madrid se reparten en cuatro de Cristiano (2013, 2014, 2016 y 2017), dos del hispano-argentino Alfredo Di Stéfano (1957 y 1959) y los cinco restantes fueron para el francés Raymond Kopa (1958), el portugués Luis Figo (2000), el brasileño Ronaldo (2002), el italiano Fabio Cannavaro (2006) y el croata Luka Modric (2018).

El brasileño Ronaldo fue el jugador más joven en recibir el agasajo a los 21 años y tres meses en 1997, seguido del inglés Michael Owen, quien lo alcanzó a los 21 con 11 en el 2001; mientras Messi es el tercero en este listado, cuando a los 22 años y cinco meses logró, en 2009, el primero de los seis que ostenta hoy.

Entre las damas la jugadora estadounidense Megan Rapinoe se llevó el galardón para cerrar un 2019, cuando también mereció el premio dentro de la Copa Mundial de Fútbol femenino con sede en Francia, y además se tituló campeona; además recientemente obtuvo el premio The Best que otorga la FIFA.

El trofeo Kopa, que se otorga al mejor jugador sub-21, recayó en el defensor central holandés de la Juventus, Matijs de Ligt, por su excelente actuación en la pasada campaña con el Ajax de Amsterdam, que llegó hasta las semifinales de Liga de Campeones.

El premio al mejor portero de la campaña fue para el brasileño Alisson Beckett, de formidable actuación con el Liverpool en la obtensión del título de Champions y con la selección de Brasil en la corona de la Copa América. (Resumen de agencias)

