Lembranza, una compañía que no deja morir la raíz española

Cuba desborda de poetas, trovadores, filósofos y pescadores, como si se multiplicaran con los años. También de bailarines. La Isla se define en el movimiento de los cuerpos, en un abanico de culturas que viven a través de ellos y desafían el olvido intencionado.

El Conjunto de Danzas Españolas Lembranza de Cienfuegos, el cual cumple su aniversario 25 hoy 13 de abril, ha defendido por décadas el folclor hispano y los bailes tradicionales cubanos; todavía lo hace a pesar de la invasión fortuita de géneros musicales modernos que atraen a deshora.

¿Cuán difícil es sostener una agrupación danzaria por tanto tiempo desde una provincia?

“Intento siempre contar con un diapasón amplio en cuanto a nuestro vocabulario escénico a pesar de tener un estilo bien definido, el cual ofrece una mirada también contemporánea y muy cubana de un género que nos viene en la sangre.

“Hemos tratado de no dejarnos vencer por las adversidades (…) Recuerdo que tras el paso del ciclón Michel el cine Luisa, que era nuestra sede, quedó devastado y desde entonces no tuvimos tabloncillo para la práctica del taconeo; no nos quedó otra alternativa que replantear la concesión técnica del baile, utilizar menos tacones, centrarnos en diseños corporales con mayores movimientos del torso y brazos. Usar las sayas como elementos que complementen la expresión danzaría; Lembranza cambió, pero sin dejar su esencias.

¿Dónde están los escenarios para el desarrollo del flamenco en esta provincia? Cada día hay menos espacios para la presentación de un espectáculo que cumpla las exigencias del público, solo está el Teatro Tomás Terry (…) Es extremadamente difícil, solo el amor por lo que hacemos nos complace y llena esos vacíos”, dice en los primeros momentos del diálogo Nelvys González Lima, coreógrafa y directora general del colectivo danzario, una incansable creadora que no deja morir ese talento natural que vive en ella.

Desde el 1ro y hasta el 18 de abril, concursos y eventos online dinamizarán las redes sociales a propósito del aniversario de la agrupación; varias iniciativas se anclan a la red de redes para festejar a pesar de los tiempos pandémicos.

“Un Salto Por la Vida”, sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, el evento TRADIART que defiende las tradiciones españolas, la exposición de materiales del proyecto Aycayía desde la educación ambiental, así como la muestra del proyecto Team Vigor, conforman la parrilla de actividades que Lembranza gestionará para celebrar tantos años de trabajo sostenido y una carpeta de reconocimientos.

El proyecto comunitario de Junco Sur… ¿cuánto aporta a tu profesión y cuánto le aporta a la comunidad?

“Además de bailar, de intercambiar con los jóvenes, realizamos saneamientos a la bahía y la siembra de mangles en la zona costera. La esencia de este esfuerzo consiste en dinamizar la vida sociocultural de la comunidad de forma participativa e inclusiva, donde todos seamos parte del proceso. Es escalar en un nivel más alto como instructora de arte y contribuir desde el arte a la trasformación de la comunidad.

“Entre los retos está insertar otros instructores de arte a esta experiencia para llegar a mejores espacios, continuar preparando a quienes desean aprender a bailar, así como seguir las colaboraciones con sectores ambientalistas y de salud para la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

“Ser instructor de arte es una vocación, una actitud… El arte ha estado siempre como una necesidad de expresión que no puede verse solo como una profesión que nos da remuneración, si lo ves así no llegas al final; para media hora de presentación son meses de trabajo, es preciso auxiliarse de los padres y de la familia cooperativa. La creación hay que aprovecharla cuando llega”, agregó González Lima.

Lembranza desarrolla un estilo muy personal enfocado en crear nuevas tendencias que hagan evolucionar el flamenco, fusionándolo con todo aquello que amplíe su vocabulario escénico, como lo son las artes dramáticas, las corrientes contemporáneas de la danza, la técnica clásica, los ritmos nacionales cubanos y todo aquello que permita hacer confluir la tradición y modernidad de un género de carácter internacional.