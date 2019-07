Le zumba el mango en una frase coloquial muy utilizada en Cuba para expresar descontento o asombro; en otros países como en Colombia, la expresión indica persistencia, nada que ver con el significado que ahora mismo tiene para el cienfueguero. En todo caso, tal aseveración es sinónimo de indignación, a pesar de la presencia de la fruta en casi todos los rincones de la ciudad.

Durante la temporada estival no es casual que pueda paliarse un poco la canícula de estos meses, con un refrescante jugo de ese regalo de la madre natura.

¡¿Y qué hablar de un batido de mango, ese manjar digno de los dioses del Olimpo?! Pienso que la mayoría de mis coterráneos, como el resto de los terrícolas coincidirán en que no hay fruta tropical como ese delicioso bocado, por la combinación al entregar al paladar una armonía sublime de textura, sabor, aroma, dulzor y otras muchas propiedades gustativas.

A propósito del susudicho, a todas luces este ha sido un buen año de cosecha, pues desde muy temprano se ha mantenido una oferta permanente en puntos de venta improvisados en las principales arterias de la ciudad de la Perla del Sur, así como barrios y repartos, sin faltar, por supuesto, los pregoneros ambulantes, carretillas y carretones.

Sin embargo, no he visto la misma manifestación en la red de mercados agropecuarios y placitas que, aunque no ha faltado la de las tarimas, esta ha sido más bien esporádica e incluso ausente, en algunas de esas unidades comercializadoras y ferias agropecuarias de fin de semana.

Ahora vale preguntarse: ¿de dónde sale buena cantidad de esa oferta callejera, a veces con precios muy módicos, si no de la sustración indiscriminada del principal emporio productivo del cultivo más cercano a la capital provincial, y que a ojos vista, a cualquier hora del día y de la noche, decenas de personas inecrupulosas transportan sacos de la mangífera de las plantaciones estatales.

Conocido popularmente como Plan Mango, la hoy Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Guanaroca, atiende unas 600 hectáreas, fundamentalmente de las especies Haden, Super Haden, y Chino; precisamente de las mismas variedades que pululan, en venta ilícita, por las calles de la ciudad.

Aunque siempre es posible que desde las primeras pariciones del emblemático proyecto agrícola, exista el robo de la fruta, soy del criterio que este año se ha elevado a niveles desproporcionales.

¿Acaso ha disminuido el control, vigilancia y actuación de los encargados de velar por el resguardo de esta propiedad del Estado?

Otras nocivas consecuencias aparencen de manera colateral. Según opiniones consultadas, algunos “clientes” de ese mercado furtivo exigen la adquisición de la fruta en tajadas, para evitar la manipulación en casa.

Pues resulta que la operación por los traficantes ilegales, ahora se realiza in situ y, como secuela, parte del jugo azucarado va a parar al suelo, cuya contaminación, irremediablemente, contribuye a la proliferación de hormigas y otros insectos.

¿ Debíamos preguntarnos entonces, si a la postre esa alteración del medio podría o no dañar las plantaciones del fruto?

Es hora de poner coto a tal situación. Cuando estamos conovocados por la máxima dirección del país a enfrentar las indisciplinas sociales, hechos de corrupción y actos delictivos, hay que tener presente que el robo indiscriminado de mango es una burla a las autoridades de ese lugar.

Con esta repudiable acción, además, se esfuma el sudor de decenas de trabajadores que atienden ese cultivo, y lo más importante, las cuantiosas pérdidas económicas por el desvío de una producción cuyo prinicipal destino es para el consumo fresco, tanto para la población como para el turismo.

Periodista de la Editora 5 de Septiembre, Cienfuegos, Licenciado en Español y Literatura y Máster en Ciencias de la Educación