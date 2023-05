Lavrov: La diplomacia occidental ya no existe

Occidente perdió hace tiempo sus habilidades diplomáticas y ahora sólo utiliza «chantaje, amenazas y sanciones directas» para obligar a los países a seguir su postura, especialmente en la cuestión ucraniana.

Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una entrevista con el canal de televisión ruso Tsargrad emitida este miércoles.

Pérdida de habilidades diplomáticas por parte de Occidente

Al comentar la sugerencia de que la diplomacia en el mundo actual parece haberse olvidado, Lavrov aseguró que la parte rusa «ya se ha acostumbrado a esto en los últimos años». Señaló que la pérdida de habilidades diplomáticas por parte de Occidente empezó mucho antes de que comenzara la operación militar rusa, concretamente tras el golpe de Estado de 2014 en Ucrania.

«Sin ningún matiz, Occidente, en lugar de la diplomacia –que en la ejecución occidental ahora está cayendo en el olvido–, está protegiendo al régimen que llegó al poder como resultado de un sangriento e ilegal golpe de Estado anticonstitucional»

Recordó también las declaraciones del canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, y la ministra de Asuntos Exteriores de este mismo país, Annalena Baerbock, en las que afirmaban que Ucrania «lucha y derrama sangre por los valores europeos». «Así, se asocian con un régimen neonazi que no oculta sus líneas de rehabilitación de criminales», dijo, refiriéndose a marchas del regimiento nacionalista ucraniano Azov (prohibido y calificado de terrorista en Rusia) con símbolos nazis y de la Alemania de Adolf Hitler.

Además, subrayó que Occidente «ha hecho su elección y dice que ‘Rusia debe sufrir una derrota estratégica’, así como que las autoridades ucranianas declararon en repetidas ocasiones que su objetivo es la destrucción física de los rusos que viven en Crimea y las Repúblicas Populares de Donbass y Lugansk. «Este régimen está matando a los rusos, a la cultura rusa, al mundo ruso en cualquiera de sus manifestaciones, destruyendo físicamente a los rusos que eran sus ciudadanos», expresó.

Diplomacia de la mentira

De acuerdo con el canciller ruso, el último intento de enfoque diplomático fueron los Acuerdos de Minsk. «En aquel momento [cuando se firmaron los acuerdos] muchos dijeron que Rusia había aceptado un compromiso que no beneficiaba a los ciudadanos de Ucrania que se asociaban con el mundo ruso. Sin embargo, era el resultado de la diplomacia: un compromiso», afirmó, subrayando que a pesar de que el documento fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, todos los firmantes, la excanciller alemana Angela Merkel, el expresidente francés François Hollande y el expresidente ucraniano Piotr Poroshenko, –excepto el presidente ruso, Vladímir Putin– admitieron que no habían tenido la intención de hacer nada. «Así que la ‘diplomacia de la mentira’ es lo que quedó para ese periodo», concluyó.

Afirmó que Moscú, por su parte, sigue estando abierta a la diplomacia en el sentido que será seria, pero ahora «no ve propuestas serias» por parte de Occidente. «Puedo, sin revelar detalles, decir que periódicamente ciertos politólogos con conexiones en las capitales de la OTAN (tanto en Washington como en Bruselas) ‘envían señales’ a través de sus canales de politólogos de que ‘se debería acabar con todo’, de que ‘nosotros [los rusos] deberíamos retirarnos a las fronteras de 1991’, y que ‘Crimea tampoco es nuestra’. ¿Es esto diplomacia? En primer lugar, se trata de ultimátums y chantajes. En segundo lugar, es una incomprensión total de nuestra posición, de nuestro pueblo y de la realidad», dijo.

«Europa ha perdido completamente su autonomía»

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa sostiene que Europa «ha perdido completamente su autonomía». Según sus palabras, a pesar de las declaraciones de algunos dirigentes europeos, como las del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la «autonomía estratégica», Europa «ha cedido todas sus posiciones» a la OTAN. «Así pues, los estadounidenses decidirán cuándo y cómo utilizar Europa en su beneficio. Se puede ver que la parte más afectada (aparte del pueblo ucraniano) de lo que está ocurriendo en torno a Ucrania son los europeos», declaró refiriéndose al agotamiento de los presupuestos de los países de la UE, a «la línea de que se están viendo obligados a seguir» para apoyar a Kiev, y a los efectos de las sanciones antirrusas en diversos sectores, como el energético o el económico.

«Macron parece sentirse impotente, cuando lleva años hablando de la autonomía estratégica de la UE. Se siente vasallo de EE.UU. Le incomoda. Pero no puede hacer nada al respecto»

Mientras tanto, Lavrov también comentó las palabras del líder francés de que Rusia «inició ‘de facto’ una forma de vasallaje con respecto a China». Dijo que Pekín es el principal socio comercial de Moscú, pero al mismo tiempo «es el principal socio comercial de 140 de casi 200 países». «No hay necesidad de juzgarlo por sí mismo. No vemos ninguna amenaza por parte de China. Mantenemos las relaciones más estrechas y de mayor confianza a todos los niveles. Se trata de una relación de respeto y beneficio mutuos. Si tales relaciones son extremadamente raras entre los países del mundo occidental (si es que las hay), no es nuestro problema», subrayó.

Además, al hablar de los socios de Moscú, mencionó la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que incluye Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Señaló que los aliados de la OTSC «no son como los de la OTAN», donde hay «disciplina de palo'».

Según el canciller ruso, aunque a veces aparecen noticias de que en la organización hay países que tienen opiniones diferentes sobre algunas cuestiones, «esto sólo ocurre porque todos los miembros de la OTSC trabajan sobre la base del consenso y respetan los matices, a veces esenciales, que siempre surgen en la vida real». En este contexto recordó que también existen serios desacuerdos en la postura de algunos miembros de la OTAN, como Turquía y Hungría, pero en la Alianza «se ven obligados a seguir la ‘línea del partido’, es decir, cumplir las decisiones de Washington.

Intentos de aislar a Rusia

Al ser preguntado sobre las declaraciones de los países occidentales acerca del aislamiento de Rusia, el jefe de la diplomacia rusa dijo: «La afirmación de que Occidente ha ‘aislado’ a Rusia sólo indica una cosa: que se considera el ‘centro de la Tierra’. Sólo esta condición puede explicar su política actual».

Aseguró que los intentos de Occidente de obligar a los países del Sur Global a sumarse a las sanciones antirrusas «se enfrentan con el deseo de la inmensa mayoría de los países en desarrollo de construir sus políticas sobre la base de los intereses nacionales».

De acuerdo con Lavrov, aunque los países occidentales «apelan a los resultados de la votación de la ONU sobre resoluciones provocadoras», la mayoría de los Estados no se sumaron a las sanciones. «Si uno tiene razón, no impone su razón a los demás mediante chantajes, amenazas y sanciones directas. Esto ni siquiera se les ocurre a quienes están seguros de tener razón. Occidente no está seguro de esto», explicó.

A su juicio, si las naciones occidentales son «grandes demócratas», tienen que dejar que otros decidan por sí mismos.

Rusia ha declarado la operación militar especial. El presidente Putin explicó detalladamente la historia de dónde venían las «patas» de todo este problema […] Puede que algunos no estén de acuerdo con esto. Occidente no está de acuerdo. Dejemos que los demás decidan por sí mismos: quién tiene razón, quién se equivoca y qué posición adoptar […] Pero no se les permite hacerlo. Se les exige que se unan a algo antirruso. Los que están seguros de tener razón no se comportan así

Señaló que los Estados occidentales también amenazan directamente y castigan a quienes no están de acuerdo con su postura. Reveló que algunos de sus amigos de África y América Latina «se quejan de que Occidente simplemente se ha hartado de ellos, exigiéndoles que se unan a las sanciones», mientras que, a cambio, «les promete no castigarles».

Además, EE.UU. y sus aliados intentan influir en los países postsoviéticos. «Occidente les exige metódica y cínicamente que no den pasos en contra de sus intereses, prometiéndoles ‘montañas doradas’. Pero, en realidad, sólo se convierte en una injerencia en los asuntos internos», afirmó Lavrov, refiriéndose al hecho de que Washington propone a Ereván expulsar a los rusos, sus guardias fronterizos y su base militar del territorio de Armenia y permitir a los estadounidenses que ayuden a garantizar su seguridad.

«Una provocación abierta. Esto tampoco es diplomacia. Usted comenzó la entrevista preguntando: ‘¿Dónde está la diplomacia occidental?’. Ya no existe tal diplomacia. Existe el soborno directo», concluyó Lavrov. (Actualidad RT)