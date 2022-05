Laura está enamorada de la Enfermería

Laura Gallo Comas es licenciada en Enfermería, y desde que recibiera su título, en julio de 2020, forma parte del team de Enfermería del Hospital Pediátrico Universitario, Paquito González Cueto, de Cienfuegos.

Durante los períodos álgidos de la epidemia, cuando todavía era una estudiante, se mantuvo en primera línea, de modo que la ceremonia de graduación resultó simbólica, ya era “Seño” desde mucho antes.

“En un inicio yo quería la carrera de Medicina, y no fue posible, pero el amor por la Enfermería ha crecido; me gusta el contacto directo con los pacientes, interactuar con los familiares, aprender cada proceder. Me fascina el trabajo con los niños y ya comencé la especialización en Pediatría y Neonatología, de modo que no he dejado de estudiar”.

Laura se graduó con honores al Mérito Científico, y cuenta que significa un gran honor para ella ejercer la profesión en HPU, institución considerada una escuela del oficio, por la tradición de contar con grandes enfermeras desde hace casi 60 años.

“Mi sala es la de Miscelánea, pero ahora colaboro en la de Pediatría General, donde permanecen aislados los niños sospechosos de Covid-19, lo que entraña una tremenda responsabilidad; pongo en práctica lo aprendido cuando presté colaboración en centros de aislamiento para pacientes pediátricos durante el alza epidemiológica en Cienfuegos.

«Tengo mucho por aprender, y aquí estoy, dispuesta, en el mejor lugar a mi consideración, con el apoyo de colegas de experiencia y de la familia; estoy enamorada de la Enfermería”.