Las pizzas que calientan la ciudad

La reacción de la población fue inmediata cuando las pizzerías del centro de la capital provincial cambiaron la rutina de consumo de uno de los productos más demandados por la ciudadanía, al sustituir el papel por galletas para sostener las pizzas.

Los titulares de los negocios lo dejaron claro desde el principio y redirigieron las críticas fuera de sus establecimientos, salvaron así su responsabilidad en la “afectación” que desde entonces mortifica a muchos clientes.

El Consejo de la Administración Municipal (CAM), en intercambio previo con los trabajadores por cuenta propia de la actividad, prohibió “de manera provisional” la utilización del papel en la venta de pizzas, permitiéndoles “variantes y alternativas” para resolver esta nueva realidad.

“En ese momento ellos no mencionaron lo del aumento del precio, como tampoco lo hicieron ese mismo lunes cuando realizamos un recorrido por cada uno de los lugares, quizás hubiésemos actuado diferente, porque se vio como una respuesta negativa a lo que nosotros habíamos determinado”, explicó Diana Serpa Díaz, secretaria del CAM.

En esta controversia, donde la población se debate entre posibles culpables de su afectación económica, pierde importancia la responsabilidad de los propios cienfuegueros que desde hace unos años ensucian indiscriminadamente su ciudad, indisciplina que esta disposición pretende minimizar.

SUBEN LOS PRECIOS, BAJA EL BOLSILLO

Un documento, entregado en nombre del CAM a cada uno de los negocios en cuestión, autorizaba de manera excepcional el empleo de sillas, cubiertos, platos, mesas, sin que tales modificaciones afectaran sus licencias de cuentapropistas. Aunque en la práctica ninguno consideró la venta “al plato” como una opción.

“La pizza constituye hoy el almuerzo del pueblo, el 90 por ciento de nuestros clientes son estudiantes y trabajadores que solo cuentan con una hora y no tienen tiempo de hacer una cola para sentarse a una mesa; además, no todos los locales tienen condiciones para ello. Si lo estableces así, quebramos”, argumentó Fernando Sánchez Pérez, titular de la pizzería San Carlos.

El cliente, ya sea que desee llevar el nuevo aislante térmico (la galleta) o no, deberá pagar lo mismo. Sin embargo, al decir de Sánchez Pérez, “la pizza iba a subir, independientemente de que quitaran el papel o no, ya que no estaba siendo rentable, porque materias primas como la levadura se nos han encarecido y el saco de harina de trigo nos cuesta 750 pesos en los mercados Ideal. No sé el por qué de la alarma, si ya en muchos lugares valía diez pesos, solo quedábamos algunos puntos más céntricos que la manteníamos a siete”.

Otro de los dueños, quien prefirió no ser identificado, dijo que “ha disminuido la venta, pero el margen de ganancia es igual, al final le tengo que mantener ese precio, nosotros también estamos haciendo un estudio de los costos. Empezamos con la galleta dura, pero a la gente no le gustó, ahora mandé a hacerlas con un particular y tengo merma de galletas partidas, eso también es pérdida. Antes con 20 pesos yo adquiría mil cartones, y ahora con esa misma inversión solo obtengo 100 galletas”.

“Siempre aclaramos que la medida no era contra ellos, como trabajadores por cuenta propia, pero a partir de aquí vamos a hacer un estudio con Finanzas y Precios, porque el CAM tiene facultades para tomar medidas, las cuales, quizás en algún momento se llegarán a adoptar”, puntualizó Serpa Díaz, secretaria de la instancia municipal.

DE INDISCIPLINAS Y OTROS DEMONIOS

La falta de un actuar conjunto entre instituciones educativas e impositivas, desencadenó durante muchos años en Cienfuegos una penosa indisciplina social que atenta contra la condición de su Centro Histórico Urbano como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“La conciencia social es lo más difícil de modificar en una persona; el cienfueguero tenía una identidad propia dentro del país, pero a mi juicio ha habido una involución, se ha perdido la conciencia de lo que es vivir en una ciudad patrimonial, y los compromisos que ello implica”, expresó Mary Bertha Pérez Lorenzo, jefa del Departamento de Investigación de la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCC).

Para muchos, la medida en cuestión no implicará la eliminación definitiva de los problemas de higiene en el municipio, máxime cuando otros centros del Comercio y la Gastronomía de los alrededores expenden alimentos cuyos envoltorios van a parar también al suelo, algunos incluso alrededor de las papeleras ubicadas en la zona.

No lo considera así el Máster Arquitecto Irán Millán Cuétara, director de la OCC, quien añade que “puede haber desacuerdos, pero era impostergable tomar una medida. Yo atendí un domingo al embajador de Etiopía y cuando tú vas con un discurso de lo que es Cienfuegos y todas sus potencialidades y de pronto te encuentras un carnaval de papales blancos en las aceras, ¿cómo queda el discurso de uno con ese visitante? No solo con el visitante, también con el nacional; era urgente hacer algo”.

A pesar de ello, Ovel Luis González, trabajador de Comunales que opera en el área, observa una mejoría significativa en cuanto a la limpieza: “Estamos más apacibles, pero ahora hay galletas, algunos papeles, porque el personal viene con un papelito, una libreta y lo dejan ahí, igual”, comentó.

El poco accionar del cuerpo de inspectores integrales suscitó también interrogantes, pues constituyen una manera eficaz de afectar económicamente a los infractores a partir de las leyes del país, las cuales establecen multas de 50 pesos a quien “arroje en la vía pública, desperdicios tales como papeles, envolturas, residuos de alimentos, envases y similares”.

Al decir de Paulino Pablo Díaz Santillán, director provincial de la Dirección de Inspección, Supervisión y Control (DISC) la cobertura de plazas se encuentra hoy a un 52 por ciento en el territorio, y similar cifra se observa en el municipio cabecera. Dicha situación provoca que hasta el mes de abril se impusieran solo unas 235 multas por este concepto en la capital provincial, con una población de cerca de 180 mil habitantes.

Y agregó: “Los inspectores salen con una orden de trabajo; si se ponen a revisar otro asunto, ya están incumpliendo con las orientaciones, muchas veces tienen que pasarle por el lado al problema porque tienen otra indicación, y es ese mismo cuerpo de inspectores para todas las tareas”.

Con multa o sin multa, hoy es la población quien “paga” por las consecuencias de una problemática en esencia cultural, que ojalá no se adhiera a la idiosincrasia del cienfueguero: la falta de civismo, de conciencia ambiental y de sentido de pertenencia para con su ciudad.

No hay héroes ni villanos en esta historia. Existen cuerpos de la ley y el orden incapaces de educar al ciudadano y, en muchos casos, hasta requerirlos. Hay negocios privados con las facultades que las leyes del mercado le otorgan para subir los precios. Hay estructuras gubernamentales que dependen de engorrosos procesos para tomar acciones y evitar de manera inmediata la afectación del pueblo. Hay exceso de tolerancia y falta de combatividad social ante lo mal hecho. Hay medidas pertinentes y resultados antipopulares.