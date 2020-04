Las nuevas contra la Covid-19 del ‘Dr.’ Trump (+Video)

Irresponsable, peligrosa y letal son algunos de los calificativos que dan hoy en Estados Unidos a la nueva especulación del presidente Donald Trump de que una inyección de desinfectante puede acabar con el coronavirus SARS-Cov-2.

El mandatario volvió a la carga con sus afirmaciones después de sugerir hace varios días el uso de un fármaco contra la malaria para tratar la Covid-19, la enfermedad que provoca ese coronavirus, hecho que le valió entonces innumerables críticas por hablar sin un respaldo basado en la evidencia científica.

En esta ocasión no solo cifra sus esperanzas en el compuesto químico sino también en los poderes de la luz solar para derrotar al virus.



Expertos alertaron que los desinfectantes son tóxicos si se ingieren o introducen al cuerpo, y que el calor no es un tratamiento para la enfermedad.

‘¿Rayos ultravioleta? ¿Inyecciones de desinfectantes? Aquí tiene una idea, señor presidente: más pruebas. Ahora. Y equipos de protección para los que sí son profesionales médicos’, tuiteó el virtual candidato demócrata Joseph Biden.

Para el neumólogo Vin Gupta, esta ‘noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y peligrosa’.

Mientras Reckitt Benckiser Plc, la compañía fabricante de Lysol y Dettol reaccionó de inmediato a los comentarios de Trump en un comunicado.

‘Bajo ninguna circunstancia deben administrarse nuestros productos desinfectantes en el cuerpo humano (mediante inyección, ingestión o cualquier otra vía)’, expresó la empresa, líder mundial en preparados de salud e higiene.

Como con todos nuestros productos desinfectantes e higiénicos solo deben ser utilizados según lo previsto y de acuerdo con las directrices de uso, recalcó la nota de prensa.

Por su parte, la coordinadora del equipo de respuesta a la Covid-19 de la Casa Blanca, Deborah Birx, indicó tajante que el calor ‘no es un tratamiento’.

Entretanto, funcionarios de gestión de emergencias del estado de Washington publicaron también una advertencia en Twitter en contra de seguir las sugerencias del presidente.

Por favor, no cometer una insensatez ‘ni inyectarse ningún tipo de desinfectante’, escribieron, antes de instar al público a confiar sólo en el consejo médico oficial sobre la Covid-19. ‘No empeores una mala situación’, acotaron.

La víspera, durante la sesión informativa diaria de la Casa Blanca sobre el coronavirus, Trump llevó a un científico de alto nivel de su administración para respaldar sus aseveraciones y teorías.

Después que William Bryan, jefe de la división de Tecnológica y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, informó que el gobierno había probado cómo la luz solar puede matar esta cepa de coronavirus en las superficies en tan sólo 30 segundos, un emocionado Trump tomó la palabra.

‘Supongamos que le damos al cuerpo una luz tremenda, ya sea ultravioleta o una muy potente, creo que eso no ha sido comprobado pero lo van a probar’, volviéndose hacia Bryan, reseñó el diario The New York Times.

Según Trump, ve que el desinfectante ‘lo noquea en un minuto (al SARS-Cov-2), en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso’.

Pero, pese a la falta de pruebas científicas, Trump sigue con sus recomendaciones sobre posibles curas para la Covid-19, algunas de las cuales han tenido efectos desastrosos.

El mes pasado, un hombre de Arizona murió y su esposa fue hospitalizada después de que la pareja ingirió un producto químico que se encuentra en la hidroxicloroquina, un medicamento utilizado contra la malaria.

Esta semana, un par de modeladores ecológicos de la Universidad de Connecticut informaron pruebas de que el clima templado puede, en efecto, frenar el coronavirus, mas no lo suficiente como para eliminar las medidas de distanciamiento social aconsejadas por los funcionarios de salud pública.

Aún sin control, la pandemia registró en las últimas 24 horas uno de los peores días en número de decesos por la Covid-19 en Estados Unidos desde el comienzo del brote: más de 3 mil 100 y está a poco de alcanzar los 50 mil fallecimientos.