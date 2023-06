Las Mipyme y el escenario económico cubano

El surgimiento de las Mipyme (micro, pequeñas y medianas empresas) en el mundo data de los años de la postguerra, a mediados de la década de los 40 del pasado siglo, cuando resultaba imperioso recuperarse en lo económico de las consecuencias de una guerra. Estas empresas no son un invento a la cubana, sino un modelo de organización para producir bienes y servicios, con una estructura sencilla.

En muchos de los países que han implantado este modo de obtener beneficios, muestran resultados, tanto en la descentralización de grandes ciudades hasta en la urbanización de pequeñas, desde el punto de vista económico y el otorgamiento de empleos, pues constituyen además, redes de distribución, generalmente operadas por pocas personas.

Pero en el escenario económico, donde todo se complejiza, las Mipyme resultan cuestionadas en su objeto social, y no podemos perder de vista que estas unidades necesitan créditos iniciales para desarrollarse y crecer.

¿Por qué no pueden constituirse en importadores de productos, alimentarios, por ejemplo, en medio de la crisis que vive el país?

La respuesta a esta interrogante tiene varias respuestas, algunas desde el desconocimiento del asunto. Es harto conocido, porque la mayoría de los cubanos nacimos bajo el bloqueo, cuánto influye en lo negativo el acceso de Cuba a los mercados internacionales, incluso los que están situados en nuestra área geográfica y abaratan los costos de fletes y transportación, y que facilitan el intercambio y comercio, entonces, ¿por qué no emplear a las Mipyme, las que no tienen impedimentos, o casi no tienen para no ser absolutos, como Estado para importar productos y pasar de las restricciones del bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra nuestro país?

Ya es hora, es imperioso, que las Mipyme rindan frutos y generen utilidades, influyan en los precios, produzcan y que, junto a su crecimiento, aumente la oferta. Para ello debe resultar directamente proporcional el acceso a créditos y facilidades bancarias, solo a partir de resultados, para no caer en pérdidas, que ya resulta un término usado en demasía en el argot económico cubano.

Miremos sin remilgos a estas unidades, pero ojo, porque el control se precisa, sobre todo en las etapas de implementación y desarrollo, para que las Mipyme crezcan rectas y no torcidas.