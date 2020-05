Laritza Beatriz piensa en fotos la Covid-19, desde Cienfuegos

El artista que llevamos dentro, Galería Creación-Line, constituye una iniciativa virtual del Museo Nacional de Bellas Artes, inaugurada en la plataforma web de dicha institución el 18 de Mayo, Día Internacional de los Museos, y en capacidad de recepción hasta diciembre de este año. Consiste en una exposición colectiva, con enfoque multicultural e intergeneracional, que pretende desde la multiplicidad de potencialidades cognitivas que conforman las comunidades, mostrar el arte que de ellas emana.

Así, a este proyecto abierto, el cual seguirá creciendo de manera permanente con las ideas de todos, se suman voluntades de diversas partes del país.

Entre estas, resalta la de la cienfueguera Laritza Beatriz Suárez del Villar Suárez, estudiante de quinto año de la carrera de Historia del Arte, en la Universidad de La Habana, quien presentó un conjunto fotográfico en blanco y negro. La joven pupila de tan bella especialidad de las humanidades narra a 5 de Septiembre que su obra se denomina Percepción de riesgo.

Ella afirma que “la fotografía nace de mi visión y postura como ser social en el contexto actual, protagonizado penosamente por la pandemia del coronavirus. Desde los primeros meses del año 2020 escucho en los medios de difusión las medidas higiénicas que promueven los médicos, investigadores y periodistas. Entre tantas, mi atención se centra en evitar el contacto de las manos con los ojos, nariz y boca”.

Añade que “la medida está dirigida a nuestra percepción sensorial, a contener el tacto con los demás sentidos, centrados en la zona frontal del rostro y en general, con nuestro cuerpo. Dicho sentido junto con el olfato y el gusto fueron desdeñados por la filosofía de la Grecia antigua y calificados como sentidos carentes de razón. Sin embargo, la ciencia declara que todos los sentidos funcionan prácticamente de manera consciente. Con ellos percibimos el entorno y la vida, no solo porque es un acto físico, sino también cultural. El concepto antropología de los sentidos, según la investigadora Constance Classen, expresa que la percepción sensorial está condicionada por la cultura y se enmarca en las normas sociales prescritas. Cuba posee como idiosincrasia una desmedida fraternidad y compañerismo; el distanciamiento social y el poco contacto corporal pareciera no encontrar cabida en la cultura cubana. Sin embargo, en este tiempo, en medio del embate que ha supuesto el coronavirus en el mundo y en nuestro país, se está modificando la sensorialidad, específicamente por la medida de frenar el tacto, que a pesar de no ser novedosa actualmente, se toma como un elíxir de la existencia y de la no propagación de la enfermedad”.

Al conceptualizar su entrega, Laritza agrega que “hoy el tacto es portador de infección, mientras que la nariz, la boca y los ojos son receptores de la enfermedad, por tanto, poseen la condición de riesgo. A partir de mi concientización por evitar la enfermedad, me he propuesto establecer maneras o estrategias que demuestren mi percepción de riesgo. En el trabajo aportado al proyecto, coloco mis manos para palpar, sentir mi rostro en zonas determinadas sin contactar con los ojos, las vías respiratorias y la boca. Si bien la fotográfica es autorreferencial, también reflexiona sobre un asunto más global: los presuntos cambios o giros que están ocurriendo o que pueden llegar a darse a raíz de la lucha contra la pandemia y su no regreso”.

El entusiasmo de la joven, el conocimiento que denotan sus palabras, hablan de la capacidad intelectual, sentimental y humana de la juventud cubana para reflejar su posición hasta este momento de necesaria preservación colectiva. Jóvenes como Laritza son muestra de la calidad de dicha arcilla.