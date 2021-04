Lanza Cienfuegos Primer Informe Mundial sobre el Edadismo

El Primer Informe Mundial sobre el Edadismo se presentó desde Cienfuegos, provincia adelantada con mucho en la gestión de salud, bienestar y calidad de vida de personas mayores, y promotora de un envejecimiento activo y saludable.

Recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2021-2030, la Década del Envejecimiento Saludable, principal estrategia para lograr acciones destinadas a construir una sociedad para todas las edades.

Tuvo lugar el lanzamiento en el Hospital Gustavo Aldereguía Lima, donde el Director Provincial de Salud, Doctor Salvador Tamayo Muñiz explicó que las áreas principales de la Estrategia Mundial apuntan a cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento.

“Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores, agregó, ofreciendo atención integrada y servicios de salud primaria, que respondan a los adultos y brindar acceso a la atención, a largo plazo, para los que la necesitan”.

Puede suceder en cualquier momento de la vida, cuando se les considera “demasiado jóvenes” o “demasiado mayores”. La discriminación por edad tiene consecuencias graves para la salud, el bienestar y los derechos humanos. Se puede combatir mediante la política y la legislación, intervenciones educativas o de contacto intergeneracional.

Durante el Lanzamiento —en el «Gustavo Aldereguía» por su tradición—, el Doctor Salvador Tamayo argumentó: “El centro asistencial cuenta con un movimiento de Hospital Amigos del Adulto Mayor y su Familia, mientras la provincia tiene un Movimiento de Municipios y Comunidades por la Salud, y lo hacemos para estimular nuevas cosas.

“Es lo que hemos aprendido del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de orientarnos sobre la base de las prioridades”.

La Doctora Yagen Pomares, Directora del Hospital Gustavo Aldereguía, opina: “La Salud Pública es un verdadero ejemplo en que la edad NO es una barrera, ni para seguir haciendo las cosas bien, ni para seguir aportando desde la vertiente de su quehacer diario, pero también desde la formación.

“Ver aquí el Servicio de Geriatría me hace doblemente feliz y creo que este encuentro debe servir una vez más, de motivación para seguir haciendo muchísimas más cosas”.

Por su parte, la Rectora de la Universidad de Ciencias Médicas, Doctora Arelys Falcón piensa en la mirada a las ideas de los jóvenes y lograr en armonía metas conjuntas: “De eso se trata el edadismo, lograr la verdadera integración y que nosotros podamos alcanzar los objetivos propuestos”.

Teresita Martínez, Presidenta-Fundadora de la Cátedra del Adulto Mayor, de la Universidad de Cienfuegos dice NO al edadismo: “Esta presentación es extremadamente importante, porque no podemos hablar del desarrollo de un país cada vez más envejecido si no quitamos las actitudes discriminatorias, por las edades de las personas”.

El informe mundial sobre el edadismo describe la manera de combatirlo para mejorar la salud, aumentar las oportunidades, reducir los costos y permitir prosperar a cualquier edad.

Si los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones para el desarrollo, de la sociedad civil y las instituciones académicas y de investigación aplican estrategias eficaces, si las personas y comunidades se unen al movimiento y afrontan cada caso de edadismo, crearemos un mundo para todas las edades.

Llaman a invertir en estrategias basadas en pruebas científicas para prevenir y combatir el edadismo. Mejorar los datos y las investigaciones para comprender mejor el edadismo y la manera de reducirlo, así como a formar un movimiento para cambiar el discurso sobre la edad y el envejecimiento.