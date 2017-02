La validez del intento

La universalidad de la literatura se construye desde lo local, lo peque√Īo, el micromundo del escritor que se convierte en el macromundo de sus lectores. Lo hizo Sillitoe con La soledad del corredor de fondo, V√≠ctor Hugo con Los miserables, Aleksandr Solzhenitsyn con Archipi√©lago Gulag, incluso Garc√≠a M√°rquez con Cien a√Īos de soledad, porque el realismo m√°gico no escapa de los constructos sociales de sus autores, de las percepciones fronterizas que todos poseemos. El ambiente de postguerra, la Francia del primer tercio del siglo XIX, la represi√≥n estalinista en la URSS, el Macondo de los Buend√≠a‚Ķcada libro recrea un universo √ļnico que nace desde lo originario y aut√≥ctono; pero no siempre ese componente particular de la escritura es manejado correctamente.

Con El juego de su innata crueldad (Ediciones Loynaz, 2011), el escritor pinare√Īo y presidente de la Uni√≥n de Artistas y Escritores de Cuba en Pinar del R√≠o, Juan Ram√≥n de la Portilla, hace un tratamiento de lo local que en algunas narraciones dista mucho de esclarecer y ubicar. Referencias a El Pavito, restaurante ubicado en la urbe vueltabajera, que hoy adopta otro nombre aunque los clientes siguen llam√°ndolo como anta√Īo, al cine Praga, al barrio marginal El Rancho, cuyo nombre oficial es Cuba Libre pasan casi desapercibidos por las historias y no resultan concluyentes ni aportan matices al contexto citadino.

Enmarcado en la generación literaria conocida como Los Novísimos, De la Portilla, escribe y concibe las temáticas referidas a la prostitución, la adolescencia,la crisis de los balseros, la lucha por la subsistencia, las UMAP, la homosexualidad…problemáticas vinculadas al acontecer político, social y cultural de Cuba que marcaron para siempre el imaginario de los insulares.

El predominio del empleo de la narraci√≥n en primera persona posee cierto efecto testimonial y pondera al realismo como g√©nero primigenio de los seis cuentos que integran el cuaderno. El cubano ser√° el protagonista aunque su presencia f√≠sica no est√© en la Isla: un cubano de escala en Nassau, otros en el preuniversitario, otro que escribe, otro impartiendo clases en los noventa, otro de viaje a Espa√Īa‚Ķ

La intertextualidades evidente en este autor que emplea sus conocimientos como base para edificar mundos o condimentarlos; así, aparecen exordios del dramaturgo y poeta William Butler Yeats, de Octavio Paz y de Mishima, y referencias a obras de otros literatos como Kundera.

Tambi√©n asistimos a varios errores que responden m√°s a elementos t√©cnicos que a la propia trama; en el relato Cerca del continente aparecen c√≥digos solo reconocibles por un lector cubano, adem√°s de m√≠nimas distinciones entre los discursos de los personajes protag√≥nicos. Un hombre y una mujer melodram√°ticos que poseen l√≠neas discursivas semejantes, en ocasiones solo son distinguibles por las didascalias de las que no prescinde el autor. Aunque no existe un predominio destacable del empleo de un narrador entrometido y decimon√≥nico, s√≠ asoma particularmente ‚Äúsu oreja peluda‚ÄĚ en este cuento. El empleo del omnisciente amerita un cuidado excesivo para no enturbiar la historia con sus parcialidades, con sus opiniones.

La prosa de Juan Ram√≥n de la Portilla, seg√ļn mis apreciaciones individuales, resulta densa, recargada y para nada remite a una econom√≠a del lenguaje adecuada a las tem√°ticas que aborda.

Los 90 y la emigraci√≥n como t√≥picos en el cuaderno son usuales. Estas narraciones reflejan, en cierta medida, la realidad social y ps√≠quica de una √©poca. Los motivos y las v√≠as de algunos sectores de esa emigraci√≥n asoman en vi√Īetazos en Escala en Nassau y se hacen m√°s fuertes en La primavera del Praga; donde desde la mirada de un profesor, revisitamos los sucesos de 1994, una oposici√≥n de matices meramente burocr√°ticos y la presi√≥n gubernamental para que los llamados opositores se marcharan con la oleada de cubanos que se lanzaban al mar. El cine como instituci√≥n y elemento l√ļdico (Praga) es solo un pretexto que une los diferentes planos donde se desenvuelven los personajes en el m√°s logrado de estos cuentos.

El escritor ha pintado unas cuantas realidades nunca agotadas en el contexto actual, siempre ávidas de miradas profundas que nos acerquen más al hombre y menos al suceso. El autor lo intenta, la validez de esa intención dependerá de la postrera lectura que hagamos.