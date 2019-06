La Tampa que arropó a Martí, pide revertir restricciones de viajes a Cuba

Tampa, la ciudad floridana que arropó a Martí en el exilio, llamó a la administración de Donald Trump a revertir las recientes restricciones de viajes a Cuba, difundió hoy el embajador del país caribeño, José Ramón Cabañas, quien visita esa localidad estadounidense.

El diplomático publicó en su cuenta de Twitter que durante su estancia en esa urbe del sureño estado de Florida le presentaron en el Concejo de la Ciudad una resolución aprobada el pasado 13 de junio que pide al Gobierno federal dar marcha atrás a esas medidas.

At Tampa City Council we were introduced the Resolution passed last June 13th requesting Federal Government “to reverse recently imposed restrictions and allow American citizen to retain their freedom to travel to #CUBA” pic.twitter.com/Vf3iZxCVkV

— José Ramón Cabañas (@JoseRCabanas) 24 de junio de 2019