La reina Victoria: amable e inocua

Dentro de las tres o cuatro líneas identificables del cine británico de la actualidad, la social y la histórica son las que sin dudas dan más rédito a los hijos fílmicos de Albión, si descontamos por supuesto a creadores-islas como Greenaway o Winterbottom, quienes constituyen por sí mismos un género en la pantalla inglesa sin necesidad ni deseos de afiliarse a corriente alguna. Los del archipiélago europeo van una y otra vez donde su historia/literatura/cultura patrias (La reina Elizabeth; Elizabeth, la edad dorada; La duquesa; The Queen; Expiación; Orgullo y prejuicio;  La joven Jane Austen, Amazing Grace…) a fin de recrear sus argumentos cinematográficos, cosa que no es de culpárseles, en tanto hay allí un venero riquísimo e inmarcesible, que no creo se seque ni con tres siglos de cine.

A veces estos dramas hist√≥ricos dan en el clavo, otras solo cumplen la tarea y en ocasiones no superan la condici√≥n de pl√ļmbeos mamotretos, los cuales no es suponer hagan interesar a muchos educandos locales en torno a los antecedentes nacionales. Espec√≠ficamente a la reina Victoria de Inglaterra (monarca ocupante del trono imperial entre 1837 y 1901, a√Īo de su muerte) le est√°n sacando el kilo justo desde hace un siglo, desde los tiempos de la pantalla muda. La m√°s reciente de las aproximaciones es la que esta semana se estrena en Cuba bajo la traducci√≥n castellana de ‚ÄúLa reina Victoria‚ÄĚ, si bien el t√≠tulo original en ingl√©s -mucho m√°s preciso en tanto remite al arco temporal de inter√©s para el relato-, ser√≠a La joven Victoria.

Largometraje estrenado en 2009 por el realizador de origen canadiense Jean Marc Vall√©e coproducido con capital estadounidense, cual su t√≠tulo madre indica, halla inter√©s en los a√Īos mozos de la soberana, pero la indagaci√≥n hist√≥rica pierde mucho en favor de un retrato tendente a moverse en una cuerda filo complaciente. Siempre adherido a amable, inocuo, familiar tono, al que poco le falta en bonhom√≠a, melosidad¬† y candidez para parecer un producto de la factor√≠a Disney. La pel√≠cula de Vall√©e, a resultas, viene a ser como el reverso de la moneda de la hecha por la norteamericana Sof√≠a Coppola alrededor de la figura de Mar√≠a Antonieta, tambi√©n joven la de Versalles, en el (comparado con √©ste) transgresor filme hom√≥nimo de 2006.

El gui√≥n de Julian Fellowes para La reina Victoria, muy b√°sico y tirado a lo rom√°ntico, sobrecarga la tinta en la relaci√≥n sentimental con el pr√≠ncipe Alberto y alarga la odisea del hombre para conquistar a la casadera, objeto del deseo de todas las cortes¬† europeas. Las l√≠neas epilogares rematan la paciencia mediante esa cronolog√≠a hagiogr√°fica, el recuento de la producci√≥n biol√≥gica de nueve hijos de nuestra madraza, la extensi√≥n de su reinado, logros econ√≥micos y detalles biogr√°ficos corte Wikipedia. Empero, bastante poco podr√° conocerse aqu√≠ sobre las turbias relaciones de la corte (resuelto el tema con unos vi√Īetazos donde, de forma bien tontina, el rey predecesor se faja con la madre de la futura reina en un banquete, u otros lances semejantes), los conflictos de la monarqu√≠a allende el Canal de La Mancha, la situaci√≥n de las grandes masas sociales, el conservadurismo atroz, la pacater√≠a moral del per√≠odo‚Ķ

No obstante, la pel√≠cula agrada; y como ya es com√ļn en este tipo de producciones -donde por regla andan de manos un presupuesto holgado y eficaces t√©cnicos- en nada desmerece su recreaci√≥n hist√≥rica (decorados, escenograf√≠a, vestuario). Tiene un ritmo mantenido y no permite que el espectador pierda de vista la pantalla para observar cada risa, cada moh√≠n, el m√≠nimo puchero de la bella, gr√°cil Emily Blunt interpretando a la monarca (quienes tengan el trabajo de coger un retrato de la se√Īora sabr√°n que la Blunt parece Afrodita comparada con ella; pero si Jonathan Rhys-Meyers compuso al gordito y feito Enrique VIII en la teleserie Los Tudor, todo es posible.

Emily, al lado de una tanda de probados actores de la escuela inglesa (Paul Bettany, Jim Broadbent y Miranda Richardson) aporta convicci√≥n dram√°tica a un largometraje que pretende ganar en reconstrucci√≥n hist√≥rica e interpretaciones cuanto pierde en rastrear ecos, pulsiones, latidos de la √©poca victoriana. Al margen del esfuerzo de la Blunt, no obstante la Victoria de Vall√©e est√° escrita en el gui√≥n tan pura, humana, adorable -y su monarqu√≠a tan socializadora, pol√≠croma (aqu√≠ no se ver√° un solo plano de grisuras londinenses ni penas del ‚Äúpopulacho‚ÄĚ)-, que uno quisiera saltar a la pantalla, como el personaje de La rosa p√ļrpura del Cairo, la cinta de Woody Allen, y convertirse en su paje. O ser el ‚Äúhombre sin sombra‚ÄĚ de Paul Verhoeven, para, dotado del don de la invisibilidad, meterse en el Palacio de Buckhingham, a ver c√≥mo tras despacharse el t√© de las cinco y zamparse la cena de las ocho, la realeza exhibe este filme y luego duerme el m√°s bendito de los sue√Īos posibles. C√≥mo no, si aqu√≠ no se roza el legado mon√°rquico ni con el trozo de un fotograma.