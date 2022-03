Ni ira insultante; es proposición, examen, estudio y consejo

Lo sentenció José Martí, el Héroe Nacional de Cuba: “La prensa no es aprobación bondadosa o ira insultante; es proposición, examen, estudio y consejo”·

Ni hurgando en cientos de discursos, libros, folletos e intervenciones podría encontrarse una concepción mejor de lo que debe ser el periodismo. El resto radica en materializarla, en llevarla a la práctica día a día.

No tenemos por qué ser implacables, pero tampoco tolerantes con lo que no marche bien. Y como afirmó el Maestro debemos proponer a partir de lo que observemos, busquemos, investiguemos… No podemos convertirnos, como a veces pretenden algunos, en indicadores de soluciones, porque para eso están los especialistas y los directivos en cualquier esfera del quehacer económico y social del país.

Tampoco nos corresponde “hacer leña del árbol caído”. O como me enseñó un avezado y conocedor dirigente del Partido, no ver solo un lado malo de las cosas, sino apreciar el todo, “porque todo en la vida tiene cosas buenas y cosas malas, tiene matices”.

Eso sí, nos falta investigar más, contrastar fuentes y abordar con mayor frecuencia temas más complejos y que tienen vínculos directos con la población; acercarnos más a la vida cotidiana; erradicar las edulcoraciones, los elogios, y disminuir el reflejo de tantas reuniones y actos que solo interesan a pocos. O sea, ir más a la médula y no quedarnos tanto en la epidermis.

Corresponde también convencer más para que nos dejen hacer, sin regaños por cualquier desliz, porque en el quehacer de cada jornada todos nos equivocamos alguna vez y eso debe entenderse de manera definitiva, para no vernos precisados a hacer un periodismo con el temor de que en algún momento suene el teléfono y nos llamen la atención, no solo quienes nos dirigen, sino también las fuentes de información, a las que a veces no les “cuadra” el enfoque que le dimos a determinado asunto y con rapidez protestan, como si conocieron algo o mucho de periodismo.

En un día como hoy, dedicado a la prensa cubana y a quienes la hacemos, con virtudes y defectos, corresponden nuevos compromisos de todos los involucrados, comenzando por nosotros, los hacedores.

El periodismo no puede seguir siendo fundamentalmente, aprobación bondadosa.