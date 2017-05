La piscina andaba dando vueltas desde la Muestra de J√≥venes Realizadores del a√Īo 2008. Tras varios lauros en su trayectoria -no hace falta consignarlos pues las informaciones de prensa dieron cuenta de ellos-, logr√≥ agenciarse en la versi√≥n 2012 del mencionado encuentro el Premio al Riesgo y B√ļsqueda Art√≠stica. Es el citado el cual opto por citar, porque el acertijo comunicativo de la obra justo se descifra desde el entendimiento de la pantalla no solo como entretenimiento o diversi√≥n (tambi√©n v√°lidos por supuesto ambos costados), sino cual osadamente calma atalaya de observaci√≥n de situaciones, comportamientos, rasgos. El celuloide en funci√≥n literal de visor abierto hacia un espacio de significados donde porte inter√©s dram√°tico el movimiento de unos brazos dentro del agua, dos miradas, cierta sonrisa, par de palabras, el correr de las horas, un aguacero, tres nubes ennegreciendo el cielo, la belleza de las liturgias cotidianas.

Uno advierte, r√°pido, los estudios del joven director Carlos Machado Quintela en la Facultad de los Medios de Comunicaci√≥n Audiovisual del Instituto Superior de Arte y luego en la Escuela de Cine de San Antonio de los Ba√Īos. De cara a este filme, el creador ha repasado el trabajo de V√≠ctor Erice, Alexander Sokurov, Bela T√°rr, Abbas Kiarostami, Luis Ortega, Enrique √Ālvarez, dable hoy d√≠a solo en tales plazas o a estudiosos del medio y cin√©filos de raza. Por ahora muestra, en este dispositivo de acercamiento al s√©ptimo arte, la intenci√≥n de saborear la fragancia f√≠lmica despedida del hecho fotogr√°fico, esa recurrencia a planos cerrados o abiertos (o quiz√° el donaire del compuesto en picado por Ra√ļl Rodr√≠guez a los cuatro muchachos discapacitados y su entrenador en la alberca); sentir el ‚Äúolor‚ÄĚ del tiempo f√≠lmico; palpar la intempestiva majestuosidad de aquel detalle o la elocuencia de determinado adem√°n.

No confundir el guion de Abel Arcos para el realizador con el recuento dist√°sico de la jornada de un grupo de ‚Äúfen√≥menos‚ÄĚ dentro de una alberca. M√°s que distasia, cuanto se expresa narrativamente aqu√≠ es reposo, comedimiento‚Ķ Sin embargo, paga su factura la excesiva contemplaci√≥n, lo cual dentro de un relato sin demasiados elementos informativos sobre los personajes (exigua podr√≠a afirmarse) y con escasos/brev√≠simos di√°logos, resiente en cierto grado el potencial comunicativo de la pieza. Es su lunar.

La piscina contin√ļa la observaci√≥n de otredades, ya com√ļn dentro de la pantalla contempor√°nea cubana, hecho sumador de m√©ritos a la propuesta. La alberca que identifica el t√≠tulo no guarda mucho parecido a aquellas donde brazeaba Burt Lancaster en El nadador o Charlotte Rampling intentaba escribir en el filme de Francois Ozon. Eran tales sitios de recogimiento, retraimiento. En el nuestro hay de tal su poco, pero opera m√°s como epicentro de interacci√≥n alusivo a escenario social, si bien establece sin tapujos el desencuentro o la fractura intergrupal existente al momento de llegar los muchachos ‚Äúnormales‚ÄĚ a la piscina, con la consiguiente retirada de los portadores de limitaciones f√≠sicas. No hay burlas, no hay bullying; solo aflora en el aire el contorno de la indiferencia. Quienes arriban al tanque de agua, puro bullicio dicha muchachada, ignoran a los anteriores y lac√≥nicos habitantes del sitio de nataci√≥n vacacional. Los dos entrenadores de uno u otro equipo cruzan dos verbos, una media sonrisa. Poseen ‚Äúmanuales‚ÄĚ antag√≥nicos. Representan la escol√°stica r√≠gida con arreglo al ‚Äúplan de trabajo‚ÄĚ y el antidogma, que da lugar a la creatividad, la opci√≥n operativa de un libre albedr√≠o con conciencia de causa. La piscina carga s√≠gnicas alusivas a la fractura social de la Cuba del siglo XXI, a los distintos modos de pensar u obrar, pero este no constituye su superobjetivo. El leitmotiv real del filme es la mirada abierta, clara, a personajes cuya singularidad ni los empeque√Īece ni los engrandeces sino los reafirma en su propia identidad; a sus silencios, requiebros, figuraciones. Tiende a que hurguemos dentro de sus percepciones e intuiciones. Algunas indicadas mediante ciertos sensores de indicaci√≥n, otras meramente colegidas.

Ni grandiosa ni prescindible. Sí es en cambio La piscina otra película provechosa para nuestro cine, el cual resemantiza, reabre sus coordenadas genéricas y prosigue la expansión de temas, objetivos, formas de canalizar expresivamente las opciones de los realizadores.