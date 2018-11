La mujer de un siglo

Irma Comas Correa, nombre y apellidos a los que responde, es una mujer hermosa a su edad, de cutis casi perfecto, memoria profunda, elocuente y buena conversadora. Acaba de cumplir los 100 a√Īos y juntas nos sumergimos en un di√°logo de horas, porque son muchas las historias que tiene para contar. Refinada y femenina en extremo, a qui√©n la espiritualidad se le desborda y la considera el mejor atributo y consejo para llegar a ser longevo.

‚ÄúNac√≠ el 2 de noviembre de 1918 en Cienfuegos, y crec√≠ en esta ciudad hermosa en los a√Īos 20, esos que fueron revolucionarios en tantos aspectos de la vida. Mi padre trabajaba en los muelles, en el embarque de az√ļcar, y en el tiempo muerto era carpintero, de ese modo se manten√≠a una familia de cinco hermanos donde yo era la √ļnica hembra. Mi madre siempre se dedic√≥ a la casa, era muy estricta y organizada‚ÄĚ.

Unos d√≠as despu√©s de nacida, terminada oficialmente la I Guerra Mundial, comenzaba un per√≠odo de florecimiento econ√≥mico para Estados Unidos, de qui√©n Cuba era neocolonia. Pero la prosperidad durar√≠a poco y culminar√≠a en profunda crisis. Fue con aquel escenario social como tel√≥n de fondo que Irma hizo sus estudios en los diferentes niveles de ense√Īanza hasta terminar tomando clases en la famosa Academia del Hogar, donde aprendi√≥ a coser y cocer, tejer, bordar, entre otros oficios de esos que, hoy d√≠a, solo tenemos como reliquias, heredados de las abuelas.

‚ÄúYo pude haber asistido a la Universidad, condiciones ten√≠a, econ√≥micas y acad√©micas, pero fui una ni√Īa enfermiza, con alergias, y eso me limit√≥ un poco. Mis compa√Īeros de la Superior destacaron en el Magisterio, la Medicina y otras ramas en Cienfuegos y en Cuba. Al terminar la Academia comenc√© a trabajar como modista, ten√≠a muy buena clientela; y m√°s tarde me fui a La Habana con una t√≠a. All√° viv√≠ unos a√Īos y asist√≠ a San Alejandro durante dos cursos completos, para perfeccionar mis aptitudes art√≠sticas, porque amaba la artesan√≠a.

‚ÄúEn la capital continu√© trabajando como modista y en un taller, pues siempre me gust√≥ tener independencia econ√≥mica para ganar mi propio dinero con honestidad. Hasta que un d√≠a decid√≠ regresar a Cienfuegos, con la familia, era muy apegada a mis padres y hermanos, un n√ļcleo unido. Entre las cosas que he visto y vivido, te cuento que fui testigo del primer dirigible que vol√≥ sobre Cienfuegos, aquello fue un acontecimiento. Para entonces viv√≠amos en la calle Col√≥n y en las noches la acera de frente a casa era un coro de muchachos en torno a mi madre, qui√©n narraba an√©cdotas. Recuerdo que al ver aquel objeto volador muchos se arrodillaron a rezar.

‚ÄúCienfuegos siempre ha sido una ciudad linda, renovada, aunque de mi juventud recuerdo no exist√≠a el Malec√≥n, esa √°rea era una playita; la Plaza, un terreno cenagoso, a Punta Gorda no hab√≠a ni transporte; y cuando pas√°bamos temporada en una casa de verano en O‚ÄôBourke de la familia Pujols, los due√Īos de la funeraria, que eran amigos de la familia, √≠bamos en bote, porque no hab√≠a otro modo de llegar al lugar. Y este barrio donde estamos ahora, Pastorita, qu√© va, esto era manigua‚ÄĚ.

Un café llega para hacer un alto, pero ya Irma ha echado a volar sus recuerdos, los ojos tienen un brillo especial, y hasta me alegro de haberle dado el regalo de hacerla viajar en el tiempo. Los hechos los cuenta bien concatenados, es demasiado cronológica para la edad, y tomo aquella taza humeante entre las manos con miedo de romperla, porque me cuenta perteneció a la vajilla de su madre.

‚ÄúPues as√≠ llegu√© a los 30 a√Īos, forrada en luto por la muerte de un hermano, qui√©n solo viviera hasta los 27. Dos a√Īos completos vestida de negro, sin apenas asomarme a la ventana de casa. Entonces un primo vino y me invit√≥ a pasar el fin de a√Īo con ellos, quien me advirti√≥ que tuviera cuidado no quedara para vestir santos. Pasamos la √ļltima noche de aquel a√Īo, el de 1948, en el Casino Espa√Īol.

Y fue inolvidable, gan√© un admirador al que le dije que si era para casarnos s√≠, porque ya hab√≠a perdido mucho tiempo, fue amor a primera vista. Y ese hombre fue mi esposo, mi √ļnico amor, el padre de mis hijas, y estuvimos juntos m√°s de 30 a√Īos hasta que falleciera. √Čl era abogado, y por su trabajo, vivimos en muchos pueblos, Aguada, Lajas, Rodas‚Ķ y finalmente nos establecimos en Cienfuegos‚ÄĚ.

A pesar de que Irma viv√≠a en una familia de clase media, acogi√≥ los acontecimientos del a√Īo 1959 con benepl√°cito. En plena Revoluci√≥n naci√≥ Dalia, su hija m√°s peque√Īa, a quien le antecedieron, Margarita y Rosa, todas con nombre de flores, escogidos por su madre. ‚ÄúMis hijas estudiaron, continuamos la vida normal, a mediados de los 80 muri√≥ mi esposo Jos√© David Acosta Casta√Īeda, y cat√≥lica al fin, encontr√© en mis rezos la espiritualidad para ver la muerte como algo l√≥gico, sin lamentaciones, recomenzando.

‚ÄúMi hija Rosa estudi√≥ actuaci√≥n en el Instituto Superior de Arte, y a mediados de los 90 fue a trabajar a Europa por un contrato de teatro, ella y su esposo, tambi√©n actor; y como ten√≠an un ni√Īo peque√Īo, all√° me fui tambi√©n a Europa para ayudar. Termin√© convirti√©ndome en vestuarista teatral, y anduve varios pa√≠ses, con base en Espa√Īa, por catorce a√Īos, al cabo de los cuales regres√© a Cuba, a mi Cienfuegos querido‚ÄĚ.

Vuelven los ojos de Irma a brillar, cuando me cuenta que nunca ha dejado de coser, tejer y bordar, pues esos oficios son parte inseparable de su vida, y hasta creo que aflorar√° alguna l√°grima por la emotividad con que me lo cuenta, pero no, ella es una mujer fuerte, de estirpe.

‚ÄúEstoy en el c√≠rculo de abuelos y en la Universidad del Adulto Mayor, en la Casa de Abuelos no, porque no estoy dispuesta a vivir entre ancianos quejosos, qu√© va, yo miro adelante como si ma√Īana fuera hoy, nada de quejas. Ah√≠ tenemos a Guille, la psic√≥loga ‚Äďdice refiri√©ndose a la Dra. Guillermina‚Äď, ella me ha ense√Īado mucho, me da lecciones de vida que me ayudan a manejar la cotidianidad, tomo fuerzas y contin√ļo, a ver cu√°ntos a√Īos m√°s vivir√©, as√≠, con calidad, independencia, f√≠jate que no cocino porque mi hija Dalia, con quien vivo, no me deja, pero me atrevo a mantener una casa organizada si me lo propongo y fuera necesario‚ÄĚ.

Tres hijas, sus yernos, cuatro nietos y cinco bisnietos, componen la familia de Irma, desperdigada por el mundo pero unidos por una especie de cord√≥n umbilical que ella alimenta, pues es el centro. Para su centenario todos estuvieron dispuestos, cercanos y lejanos al mismo tiempo, le trajeron ropa especial, zapatos y hasta un sello conmemorativo por los cien primeros a√Īos, porque seg√ļn confiesa, ‚Äúhay Irma para rato‚ÄĚ, un siglo para comenzar.