La mejor dieta según los expertos

Existen diversos criterios sobre la mejor forma de fortalecer el sistema inmunológico con la alimentación humana. En lo que en sí concuerda la mayoría de los expertos en dietética es el papel beneficioso que tiene la nutrición antioxidante para conseguir que nuestro sistema inmune funcione de forma adecuada.

El consejo general es comer una dieta rica, equilibrada y coloreada con especial énfasis en frutas y verduras, con el fin de aumentar la ingesta de antioxidantes y los nutrientes asociados, y así aumentar nuestras defensas”, sustentan los especialistas.

A continuación relacionamos algunas de las principales recomendaciones, tanto para prevenir infecciones respiratorias, como para la capacidad de recuperación de quienes han padecido enfermedades de ese tipo, incluyendo la Covid-19.

La recomendación de ingesta de líquidos es primordial y se debe garantizar el consumo de agua a demanda (según la sensación de sed) o incluso sin dicha sensación, especialmente en persona mayores, garantizando al menos 1,8 litros de líquido al día, prefiriendo siempre el agua como fuente de hidratación.

En tanto, comer al menos cinco raciones entre frutas y hortalizas al día. Garantizar un consumo de al menos 3 raciones de frutas al día y 2 de hortalizas es un objetivo a cumplir para toda la población, y por supuesto también para personas con COVID-19 con sintomatología leve en el domicilio.

Agregan los nutricionistas que elegir el consumo de productos integrales y legumbres es fundamental. En esa cuerda recomiendan optar por cereales integrales procedentes de grano entero (pan integral, pasta integral, arroz integral), y legumbres guisadas o estofadas, tratando de cocinar estos alimentos con verduras.

Por su lado, los productos lácteos (leche y leches fermentadas/yogurt) preferentemente bajos en grasa deben formar parte del menú diario de alimentos. Actualmente, existe controversia sobre si se debe o no recomendar productos lácteos desnatados, a la Academia Española de Nutrición y Dietética le parece más prudente seguir recomendando lácteos desnatados para los adultos.

Cuando se habla de lo conveniente del consumo de leches fermentadas como el yogurt, kefir, etc., se hace referencia sólo al tipo natural, no el resto de las variedades saborizadas, aromatizadas, con frutas, etc., pues contienen una cantidad importante de azúcar añadido. No existen pruebas de que el consumo de lácteos fermentados ayude de alguna forma en las defensas y a prevenir o disminuir el riesgo de infección.

Ahora bien, según los expertos la ingestión moderada de otros alimentos de origen animal nos benefician desde el punto de vista nutricional. Así las cosas, es acosejable el consumo de carnes (3-4 veces a la semana, pero máximo 1 vez a la semana carne roja – ternera, cordero o cerdo), pescados (2-3 veces a la semana), huevos (3-4 veces a la semana), y quesos debe realizarse en el marco de una alimentación saludable, eligiendo de forma preferente carnes de aves (pollo, pavo, etc), conejo y las magras de otros animales como el cerdo, y evitando el consumo de embutidos, fiambres y carnes grasas de cualquier animal.

Existen criterios acertados de que la elección de frutos secos, semillas y aceite de oliva favorecen a las necesidades alimentarias del organismo. El aceite de oliva es la grasa de aderezo y cocinado por excelencia en la dieta mediterránea española. Los frutos secos como almendras y nueces, y semillas (girasol, calabaza, melón) también son una excelente opción siempre que sean naturales o tostadas, evitando los fritos, endulzados y salados.

Eso si, la mayoría de los dietistas y nutricionistas insisten en evitar los alimentos precocinados y la comida rápida. El consumo de conformados como croquetas, pizzas, lasañas, canelones, y la comida rápida de pizzas y hamburguesas, entre otros de su tipo, no están recomendados en general en una alimentación saludable, y en particular para los más pequeños de casa.

Los expecislistas argumenentan que debido a su elevada densidad energética (por su elevado contenido en grasas y/o azúcares), su consumo de esos alimentos no está indicado en general, en especial en períodos de aislamiento o cuarentena domiciliaria, pues pueden aumentar el riesgo de padecer de sobrepeso u obesidad y otras patologías asociadas.

La disminución de ejercicio físico y las conductas sedentarias durante el confinamiento y una dieta insana podría aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) y la Academia Española de Nutrición y Dietética ha avisado de que, en ningún caso la alimentación, por sí misma, evita o cura la infección por el nuevo coronavirus, o por cualquier otro virus, pero si contribuye a mantener elevadas nuestras defensas ante los agentes patógenos.