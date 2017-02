¿La juventud está perdida?

La manida frase que da título a este comentario, es molesta y superficial, pero además, resulta discriminatoria. Cada vez que la escucho me asombro, pues tal pareciera que quienes la pronuncian transitaron de la niñez a la adultez sin pasar esta fase lógica del desarrollo de los seres humanos, la más importante, aquella en la que ocurren las primeras relaciones y definiciones de la sexualidad, el tiempo de la formación académica y el momento para el desempeño en el ámbito laboral. Algunos especialistas la caracterizan como la fase en que ocurren cambios orgánicos, sociales y espirituales. De tal modo, si se comete un error de conducción en la juventud es casi irreversible.

Pareciere que los adultos que así se manifiestan no lo fueron alguna vez, no tienen hijos, sobrinos, amigos con familia, o conviven en una sociedad envejecida que no cuenta con la valiosa presencia de los jóvenes, creadores en potencia, que enfrentan la realidad objetiva con mayor valentía, menos miedo; la mejor época para el aprendizaje.

Por estos días la Redacción del “5” ha devenido hervidero, los estudiantes de primer año de la carrera de Periodismo están de prácticas, allí conviven, y aunque el resto del staff es joven todavía, ellos sobresalen. Creo que soy la más adulta que pernocta allí y no me molestan la risa, las voces altas, las locuras de Pedrito —el grandulón del grupo—, las opiniones a destiempo… Por el contrario, la alegría y la inocencia le hacen mucho bien a esa Redacción, ellos están muy motivados y contagian, porque alegría, sumado a la inocencia dan como resultado optimismo en el mañana.

También porque tengo dos hijos jóvenes que me conminan a creer en ellos cada mañana al despertar, y porque este oficio me permite estar en contacto, casi permanente, con colectivos de jóvenes estudiantes y trabajadores, que se empeñan, preparan y dan lo mejor de sí, sin detenerse ante las dificultades, que son demasiadas en lo económico y lo social, para también tener que romper barreras que los “mayores” les imponen con su falta de fe.

Vivimos en un mundo de contradicciones en todos los órdenes, expectantes a un presidente y sus decisiones, que como vecino poderoso, también influyen sobre nuestro archipiélago, que trata de mantenerse firme en medio de la tormenta. Pero no se le puede temer a las nuevas generaciones, es imposible navegar seguros si el timón no es, al menos, rozado por los jóvenes más valiosos y si no se cuenta con ellos para echar adelante.

Es preciso tenerles confianza. El ímpetu a veces les traiciona, por la inexperiencia, pero una mano en el hombro es más saludable que una crítica dura y concluyente, que les podría “marcar” en lo adelante. ¿Cuántas hazañas no conocemos de la historia de la humanidad protagonizadas por jóvenes, en particular, cubanas? ¿No fueron acaso jóvenes universitarios, la mayoría, los principales líderes de la Revolución que se gestó en el siglo XX? Entonces ¿por qué esta juventud tiene, irremediablemente, que ser distinta, por qué podría perderse?

En el temprano año de 1962, en época de Revolución nueva, el Che decía en uno de sus discursos: “(…) La juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía, realmente (…)”, en el segundo aniversario de la integración del movimiento juvenil cubano. Mientras Fidel Castro expresaba: “(…) ¿Y qué juventud queremos? ¿Queremos, acaso, una juventud que simplemente se concrete a oír y a repetir? ¡No! Queremos una juventud que piense. ¿Una juventud, acaso, que sea revolucionaria por imitarnos a nosotros? ¡No!, sino una juventud que aprenda por sí misma a ser revolucionaria, una juventud que se convenza a sí misma, una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento”.

No creo que la juventud esté perdida y me niego a aceptar expresiones como estas; ellos son la fuerza vital con que contamos para echar adelante la economía. Para entender y sacarle provecho a las nuevas tecnologías en bien del desarrollo nadie mejor que los jóvenes, porque sin ellos, la cadena lógica de la vida se rompería, sin su alegría e inocencia, ninguna obra sería posible, son el hoy y el mañana de la Patria, por eso necesitan ser entendidos y no condenados.