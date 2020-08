La Justicia de Brasil cesa al gobernador de Río de Janeiro por corrupción

El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil cesó este viernes del cargo durante 180 días al gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, por su supuesta implicación en un esquema de corrupción en la gestión de fondos durante la crisis de salud a causa de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, el STJ ordenó la captura de 17 personas, entre ellas, el Pastor Everaldo, presidente del Partido Social Cristiano (PSC) y candidato en las elecciones presidenciales de 2014.

También han sido denunciadas ocho personas, incluida la mujer de Witzel, Helena, y el presidente de la Asamblea Legislativa de Río, André Ceciliano.

«El grupo delictivo actuó y sigue actuando desviando y lavando recursos en medio de la pandemia del covid-19, sacrificando la salud e incluso la vida de miles de personas, en un total desprecio con el mínimo sentido de humanidad y dignidad», explicó el juez magistrado Bendito Gonçalves en un comunicado.

Entre las investigaciones que se llevan a cabo se encuentran la contratación de hospitales de campaña, la compra de respiradores y medicamentos en el contexto del combate al Covid-19.

Según la Fiscalía, ya desde su llegada al poder en enero de 2019, Witzel creó «una organización criminal» dentro del Gobierno dividida en tres grupos que se disputaban el poder pagando sobornos a agentes públicos.

«Liderados por empresarios, estos grupos asignaron algunas de las principales carteras estatales –como la Secretaría de Salud– para implementar esquemas que beneficien a sus empresas», señala la Fiscalía en una nota.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva del gobernador, pero Gonçalves la rechazó.

En declaraciones a la prensa, el gobernador dijo sentirse «indignado» y afirmó que es perseguido por el Gobierno federal. «Estoy siendo masacrado políticamente», comentó.

A través de la cuenta de Twitter del gobernador, la defensa de Witzel aseguró recibir «con gran sorpresa» la decisión «unilateral» del juez Gonçalves. «Los abogados están a la espera de acceder al contenido de la decisión para tomar las medidas oportunas», añadieron.

A defesa do governador Wilson Witzel recebe com grande surpresa a decisão de afastamento do cargo, tomada de forma monocrática e com tamanha gravidade. Os advogados aguardam o acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis.#EquipeWitzel

— Wilson Witzel (@wilsonwitzel) August 28, 2020