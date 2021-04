La jornada de la cultura en Cienfuegos: políticas y homenajes

En el año 1968, la Unesco convocó a sus estados miembros a una convención sobre políticas culturales. Los participantes llegaron a consenso sobre el término y los principios para su implementación, y posteriormente, se ha actualizado y enriquecido por diversos estudiosos del tema. Cuba, como Estado, asumió dichos principios y les contextualizó.

Se publica así la Resolución 12/1981 relacionada con las semanas de cultura y sus objetivos. En septiembre de 2007 y basado en lo anterior, el ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, firma la Resolución 83, que refiere las normas técnicas y metodológicas para la realización de las semanas o jornadas de la Cultura. Dicha Resolución, con vigencia en la actualidad, consta de un reglamento de cinco capítulos y disposiciones finales.

Tomando en cuenta lo anterior, es preciso destacar la cultura popular tradicional y sus cultores en esta ciudad. No me adscribo a ningún programa o programación de institución alguna. Simplemente, este es el homenaje a quienes vivieron, amaron y quisieron hacer de esta perla brillante, única y especial por su cultura. No podemos olvidarlos.

Para ello me he propuesto escribir breves artículos sobre quienes contribuyeron con su obra artística. Evidentemente, no será suficiente, de acuerdo con los artistas a quienes deseo rendir homenaje. Ellos, amantes de esta perla situada al sur, dedicaron su tiempo y talento a amar esta ciudad de hermosos silencios, de mar más cercano al verde, que llena de vida a la urbe. Aun cuando hayamos abandonado casi todas las tradiciones marineras (regatas, recreación, patanas, paseos por la bahía, bicicletas acuáticas, etc.), ellos siguieron amando la Luna Cienfueguera de Muñiz, el carnaval y la sabrosa rumba en sus comunidades. Hicieron de Cienfuegos un espacio distinguido por su patrimonio, tanto material como inmaterial. Su obra misma es parte del patrimonio artístico de esta ciudad aunque ellos se hayan marchado y desde el espacio apadrinan la vida cultural y los hombres y mujeres de bien que le habitan.

Llegados a este punto les menciono para lograr su atención en esta versión digital de 5 de Septiembre. Merecen mucho más evocaciones de la institucionalidad y gobernanzas. Los jóvenes todos, deben conocerle y apreciar sus obras. Es ese mi objetivo con estas pequeñas entregas.

Francisco Iraola Montaña: el pintor del patrimonio, restaurador, profesor. Con amplia obra pictórica, muralística, escultórica. Los amigos lo llamaban Frank o simplemente por su apellido.

Si menciono el nombre de Alberto Quesada Rosell, muchos no sabrán a quién me refiero. En cambio, si digo Fembe, recordarán la sonrisa, la honestidad y el hombre educado que fue.

La voz del son tiene un nombre en Cienfuegos: Luis Martínez Arística o Pascualito para sus allegados. Me contó mucho de la rumba, las orquestas donde trabajó y su amor por la familia.

Sentados en el Malecón o cualquier otro sitio cercano al paseo de carrozas y comparsas, todos mueven los pies al ritmo de la timba de Los Príncipes. ¿Qué príncipes? Los Príncipes de La Caridad, en honor a la patrona de Cuba.

Esta jornada de cultura tiene establecido (como siempre) sus celebraciones específicas. Una de ellas es el aniversario de la fundación de la Asociación Hermanos Saiz (AHS). Por ello, he de terminar con lo más joven de la cultura popular tradicional: la agrupación artística Rumba Lay. Jóvenes que defienden lo más auténtico de la música popular tradicional: la rumba cubana, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 2016.

Cada minuto dedicado a investigar sobre estas personalidades o agrupaciones mereció la pena si estos brevísimos escritos son leídos. Cada uno de ellos, fue y sigue siendo, un defensor de la cultura. Ese debe ser el objetivo de las jornadas de la cultura. Sus obras enriquecieron la cultura cienfueguera y hoy son parte de su patrimonio. Siempre tendremos que agradecerles.

*Por María de los Ángeles Álvarez Beovides, profesora y gestora cultural de la Universidad de Cienfuegos