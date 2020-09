La imagen de un papá cocodrilo con más de 100 crías a cuestas podría ser la foto del año

Dhritiman Mukherjee, un fotógrafo hindú, captó una excepcional escena con su cámara que se perfila como gran favorita para ganar el premio a la Foto del Año en el concurso de Vida Silvestre del Año (WPY, por sus siglas en inglés), una iniciativa apoyada por el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido.

La instantánea presenta a un gavial del Ganges de cuatro metros (‘Gavialis gangeticus‘) llevando sobre su lomo a más de un centenar de sus crías. Esta especie de cocodrilo de hocico largo y delgado fue retratada en junio en el Santuario Nacional Chambal, en Uttar Pradesh, en el norte de la India.

«Son cocodrilos que se alimentan de peces y que, por lo general, temen mucho al hombre, pero durante la temporada de reproducción se ve un cambio en el comportamiento», detalla el autor.

La espectacularidad de la fotografía radica en el hecho de que el gavial se encuentra ahora en «peligro crítico» de extinción. Se estima que quedan 650 adultos, 500 de los cuales habitan en santuarios naturales, asegura el museo londinense. Por tal motivo, ver a este ejemplar con tan numerosa descendencia (150 crías que se calcula tuvo tras aparearse con siete u ocho hembras) no solo resulta inusual, sino también esperanzador para esta especie.

Al respecto, Mukherjee señala que la conservación del gavial es su principal objetivo y cree que «las fotos construyen una conexión emocional que desencadena empatía».

Happy Father’s Day from the animal world

Male Gharials become very aggressive,

territorial and protective during breeding. Male takes a huge responsibility to protect the babies and becomes a great dad.

At National Chambal Sanctuary @ParveenKaswan pic.twitter.com/ahxv7zly3R

— Dhritiman Mukherjee (@dhritimanimages) June 21, 2020