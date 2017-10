La guerra y la paz, según la BBC

La guerra y la paz (BBC, 2016), miniserie de seis capítulos, resulta el enésimo trasunto audiovisual del opus magno surgido de la bestial genialidad de León Tolstoi.

No habremos de caer aquí en el huero lugar común de comparar a la serie británica con la fabulosa novela-río del escritor ruso. No tiene caso. Solo valorar, per se, el esfuerzo de los ingleses por establecer una aproximación bien redondeada a su espíritu.

Críticos del Reino Unido le censuraron que no hablen en ruso y el continente demasiado sajón. Los rusos por su parte montaron en cólera debido a las -en verdad escasas- escenas de sexo, algo estúpido a estas alturas. Konsomolskia Pravda impugnó una relación incestuosa no aparecida en el clásico. No ha lugar ni para Londres ni para Moscú. Es cierto que en el empaque formal de la serie se advierte el famoso toque “british” y el punto de “qualité” de la BBC. No obstante, no es óbice, sino incluso diría que hasta elemento casi indispensable en este caso en pos de consumar tal acercamiento académico a un material literario ante el cual precisa mantenerse sumo cuidado.

En la línea de cuidado y respeto de las producciones históricas de la BBC, la mesura del creador Andrew Davies no debe interpretarse como pacatería o miedo, sino como prudencia. En realidad le va bien, adaptando cuando adapta. Las versiones televisivas de La guerra y la paz devienen tan solo proposiciones a leer esa excelsitud de la literatura publicada en 1869; imposible pedirles más. La de marras, expedita y eficaz en su gestión narrativa, es puente de aproximación al universo tolstoiano. Cumple su función, pésele a tirios y troyanos.