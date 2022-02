La Fiscalía y el nuevo Código de las Familias

El Proyecto de Código de las Familias acapara la atención de no pocos especialistas y la población.

Y es que, desde su amplio articulado, se definen aspectos inherentes a la familia en sentido general y particulariza en aspectos vitales, al tiempo que introduce novedades que lo convierten en moderno, atemperado a nuestra realidad y garante de derechos para todas las personas.

Durante mucho tiempo, la licenciada Daysi Madiedo Pérez ha trabajado vinculada a los asuntos familiares. Actualmente se desempeña como fiscal provincial del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía de Cienfuegos; de ahí que acudamos en busca de sus opiniones.

“Es un documento amplio, abarcador, con lenguaje técnico, pero muy ajustado a la realidad y al contexto de la familia cubana. El anterior data de hace 47 años y se hace necesario abrir nuevas figuras jurídicas que hasta ahora no las teníamos, y se impone crear deberes y derechos para proteger a todos los tipos de familias existentes hoy en Cuba”, explica

“Este Código se basa, precisamente, en los afectos; va más allá de los lazos consanguíneos o biológicos que hay entre las personas para que predomine lo afectivo.

“Entre los principios que rigen en esta nueva propuesta están la igualdad y la no discriminación, la pluralidad, la responsabilidad individual y compartida; la solidaridad, la búsqueda de la felicidad, la favorabilidad, el respeto, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, el respeto a las voluntades y preferencias de los adultos mayores o cualquier persona en situación de discapacidad”.

Pero no son los únicos elementos que sobresalen en la versión 23 del Código de las Familias, la cual a partir del primero de febrero venidero, será sometido a consulta popular. Así lo significa Madiedo Pérez: “Hace especial énfasis en el alcance de la violencia familiar; es decir, no queda en meros pronunciamientos acerca de los tipos de violencia, sino que también da la posibilidad a las personas que se sientan en esa situación, de acudir a los tribunales para que sean protegidos sus intereses. Por supuesto, eso hay que demostrarlo y lleva un proceso, y el tribunal en su justa medida dirá si la persona ha sido o no violentada y de qué manera será resarcida”.

¿Otros elementos novedosos del Proyecto de Código de las Familias que pueda comentar?

“Un tema por el que preguntan mucho las personas tiene que ver con los alimentos; es decir, todo lo que se necesita para alimentarse, vestirse, calzarse; en el caso de los menores de edad guarda relación con lo precisado para su recreación y normal desarrollo.

“En la nueva propuesta, a diferencia de la vigente, incluye la obligación de darse recíprocamente alimentos también a los unidos de hecho afectivamente; además de a las madres, padres y sus hijos afines, tíos y sobrinos.

“Es novedosa la situación del doble vínculo filiatorio. Normalmente tenemos el vínculo materno y el paterno; a raíz de este nuevo código existe la posibilidad de tener más de dos vínculos filiatorios en los casos de la reproducción asistida, donde existe una persona que fue portadora de los gametos o la gestante cuando se produce la gestación solidaria; eso da la posibilidad de que existan más de dos vínculos, porque se pueden tener los padres bilógicos y quienes asumen al bebé. Todo lo anterior es posible si no existe el anonimato.

“También se recoge el derecho de las abuelos y abuelas y otros parientes a la comunicación con niños, niñas y adolescentes. Esto es cuando los responsables de los menores impiden, a razón del divorcio de la pareja, por ejemplo, que vean al menor. En ese caso pueden solicitar al Tribunal que se establezca la comunicación.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía a tenor de este nuevo Código de las Familias?

“El fiscal en estos procesos puede intervenir como parte actora o como parte demandada, y se impone una actuación para nada pasiva o esquemática. Una vez que el fiscal intervenga en un determinado asunto al que sea llamado, porque tenga conocimiento por cualquier vía de que se ha resquebrajado la legalidad o se han puesto en peligro intereses de personas en situación de vulnerabilidad, debe realizar una investigación amplia, profunda.

“Los fiscales no nos afiliamos al criterio de una u otra parte. Cada cual va al proceso y manifiesta lo que a sus intereses conviene, y la postura del fiscal, una vez que agote toda la fase investigativa, es presentar al Tribunal un escrito argumentado con lo investigado y sostener su posición. Es muy importante aportar las herramientas necesarias para que se sepa la verdad.

Respecto a la consulta popular, la fiscal Daysi Madiedo Pérez, insta a la participación de todos los electores. “El llamado es a que las personas estudien el documento que, reitero, es amplio y con un lenguaje técnico, pero consta de 92 términos o acepciones que facilitan el entendimiento de la norma”.