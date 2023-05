La enseñanza del francés en Cienfuegos: Retomar el hilo de la historia

Retomar el hilo de la historia a través de la enseñanza del idioma constituye imperativo para Jacqueline Siffre y Catherine Puig, dos profesoras francesas conectadas con Cienfuegos mucho antes de visitar la Perla del Sur. Tal afirmación hace referencia a la fundación de Fernandina de Jagua, el 22 de abril de 1819, cuando Don Luis De Clouet y más de 40 colonos se asentaron en el centro-sur de Cuba.

“Soy de la zona de Burdeos —me sorprende tal descubrimiento sobre la profesora Jacqueline Siffre, ella sonríe y continúa— y es una casualidad este hecho. Vivo a 80 kilómetros del centro –resido en el campo– y fue en esa ciudad donde realicé mis estudios universitarios. Estaba al tanto de la relación entre ambas ciudades porque conozco la Asociación Burdeos-Cienfuegos*, la cual está en contacto con el Conservador (Irán Millán Cuétara)”.

La Universidad de Cienfuegos se ha encargado de concretar tales coincidencias al establecer nuevas alianzas entre dos urbes que desde hace varios años comparten proyectos comunes, desde el ámbito cultural, social, deportivo, y ahora, académico.

A tal efecto tuvo lugar un encuentro de trabajo entre directivos y profesores de UCf y las profesoras jubiladas del grupo educadores sin fronteras (GREF), con el propósito de establecer un convenio de colaboración para crear lazos internacionales que potencien y promuevan el quehacer científico y académico entre ambas partes, donde se priorice el aprendizaje de la lengua francesa. Representantes del Centro de Idiomas y directivos de la Facultad de Humanidades intervinieron en dicho diálogo.

DE BURDEOS A CIENFUEGOS

Jacqueline Siffre es paciente y de hablar pausado, lo cual funciona ante el estrés del auditorio por enfrentarse a lo desconocido. Conformado por docentes de inglés, agronomía, educación física, arte y estudiantes universitarios, aun cuando una mañana no es suficiente para profundizar tanto como deseamos, ni dos, ni tres…, estas jornadas constituyen incentivo para todos. Los participantes del ejercicio académico agradecen por la oportunidad.

“Nuestra ONG, en el área de la educación, se dedica a apoyar a quienes necesiten, pidan o demanden acompañamiento para la formación y la capacitación de sus docentes.

“Formo parte de esta organización desde hace 20 años y trabajamos en todos los continentes, continúa. Empecé por Suramérica, también estuve en Ecuador y en El Salvador. Después de la Revolución Sandinista trabajamos en Nicaragua y un poquitín en Ciudad México, posteriormente nos trasladamos a África: Níger, donde laboramos con guías y desarrollamos además áreas como la de Administración y el Turismo. En este propio campo también lo hicimos en Madagascar”.

Más adelante menciona las misiones en Europa del Este y las del Oriente como Vietnam o Cambodia.

LA UNIVERSIDAD Y SU COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

La Universidad tiene un papel dinamizador dentro de las sociedades y tal es la misión de la “Carlos Rafael Rodríguez”, la cual consigue repercutir positivamente en todos los ámbitos de la sociedad.

“Además de la Universidad de acá, nuestra ONG conversará con diferentes actores sociales como la UNEAC y el Conservador de la Ciudad…”, comenta Catherine Puig, profesora de francés y español.

“Luego de una carrera fructífera como docente sentí la necesidad de continuar la formación de quienes lo necesitaran desde el ámbito de la solidaridad internacional, confiesa y habla también en nombre de Jacqueline.

“¿Ahora bien, por qué estudiar un idioma? Claro, primero creo que es muy importante la interculturalidad, que se estrechen los vínculos de amistad. En este mundo globalizado necesitamos que se conozcan los pueblos y que el idioma sea entendido no solo como un factor de comunicación.

Catherine camina alrededor de los docentes –devenidos estudiantes- y observa el desempeño a través de pequeños diálogos, corrige pronunciación y explica, indaga sobre qué necesitan, cómo aprenden mejor. Invita a la literatura, la música y las artes. Muestra un libro de poemas para niños otra vía válida de aprendizaje de idiomas que muchas veces se no explota. Recuerda al mismo tiempo algunos versos de Nicolás Guillén.

“Nosotros también necesitamos aprender de los cubanos, sabemos que en Cuba la Educación es un logro, enfatiza. Todos van a la escuela, es gratuita, hay muy buenos profesionales aquí, entonces el enriquecimiento es mutuo.

“Por supuesto que todo ello repercutirá en lo social y económico, pues sabemos que además hay una Escuela de Turismo, donde tal vez podamos impartir clases, no directamente a los estudiantes si no a los profesores, porque estamos aquí para la capacitación de los docentes que replicarán la formación recibida. La idea no es estar unos pocos días o un mes, si no continuar comunicándonos por plataformas de aprendizaje”.

CIENFUEGOS Y LA CULTURA FRANCESA

Tejer vínculos, establecer alianzas, difundir elementos de la cultura francesa constituyen motivaciones adicionales para ambas profesoras, quienes reconocen sentirse contentas porque “la acogida de los cienfuegueros ha sido maravillosa y nos conmueve muchísimo.

“Este martes impartimos nuestra primera clase y admiramos el interés por participar en la capacitación —retomo el diálogo con la profesora Jacqueline Siffre.

“Fue una grata sorpresa para nosotras, porque ello delata el interés que tienen acá por reanudar la enseñanza del idioma. Poder desarrollar proyectos similares dentro de la población sería provechoso para Cienfuegos, precisamente por una historia conectada desde su fundación con Francia”.